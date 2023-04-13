"Конвертируются в ракеты": Федоров призвал Apple и Spotify заблокировать песни артистов из РФ

Министр цифровой трансформации Украины заявил, что российские артисты открыто донатят или платят налоги на снаряды для уничтожения мирных украинцев. Он считает справедливой блокировку всех исполнителей из России.

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Доходы артистов из РФ помогают в ведении войны на территории Украины. Поэтому российская музыка не может считаться "вне политики" и должна быть заблокирована на стриминговых сервисах, написал в соцсетях глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Русский шоу-бизнес продолжает зарабатывать миллиарды на основных музыкальных стриминговых платформах. Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию", — говорится в посте.

Федоров уверен, что одна часть певцов из страны-агрессорки открыто донатит на нужды армии, другая просто платит налоги в бюджет РФ. По словам министра, все эти средства конвертируются в снаряды, разрушающие украинские города и убивающие их мирных жителей.

Чиновник выступил за блокировку на стриминговых сервисах — Deezer, Apple Music, Youtube Music и Spotify — всех российских исполнителей.

"Это будет единственным правильным и справедливым шагом. Потому что в России даже музыка не может быть вне политики", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 4 апреля Михаил Федоров заявил журналистам, что частичный электронный документооборот в сфере образования будет введен до конца следующего учебного года. Он объяснил, что сейчас создается информационная система с реестром всех школ, учителей и учеников.

Вчера, 12 апреля, у The Washington Post вышел материал с новой информацией об обнародовании секретных данных Пентагона. Журналисты выяснили, что фанат оружия делился снимками документов со своей работы в чате на онлайн-платформе Discord. Оттуда подросток "слил" фото в другой чат.