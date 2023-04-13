"Це ідея Путіна": у Кремлі розповіли про головне прагнення президента РФ

За словами прессекретаря Дмитра Пєскова, суспільство Росії нібито демонструє "єднання та консолідацію" навколо лідера, що позитивно впливає на настрої громадян.

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков вкотре розповів про те, як сьогодні нібито налаштовані громадяни країни. Про це повідомляє видання "ТАСС" у четвер, 13 квітня.

За його словами, суспільство РФ демонструє "єднання та консолідацію" навколо глави Кремля Володимира Путіна, а це для влади нібито головне у настроях росіян. Крім того, російський президент продовжуватиме піклуватися про громадян своєї країни.

"Головне прагнення Путіна — покращення життя громадян. Багато було пошуків національної ідеї. Але, як і раніше, у всіх концептуальних виступах глави держави йдеться про те, щоб людям було краще. І вся робота спрямована на це. Це ідея Путіна, я точно знаю", – зазначив Дмитро Пєсков.

Далі речник президента пояснив, що він має на увазі соціально-економічний розвиток країни, в якому головний акцент нібито зроблено на продовженні виконання державних соціальних зобов'язань.

До речі, у Кремлі також впевнені, що війна закінчиться позитивно для них, про що повідомив Дмитро Пєсков. Він вважає, що "без перемоги їм не жити, тож вона обов'язково буде".

"Збільшився рівень залучення НАТО до конфлікту. Це призводить до затягування за часом, але не може змінити суть того, що відбувається, а головне, позитивний для нас результат", — додав прессекретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, 13 квітня у Кремлі відповіли на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про Чорне море. Дмитро Пєсков вважає, що акваторія є спільною для всіх прибережних країн і тому підтримав перетворення Чорного моря на зону безпеки та співробітництва.