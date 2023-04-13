"Это идея Путина": в Кремле рассказали о главном стремлении президента РФ

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, общество России якобы демонстрирует "единение и консолидацию" вокруг лидера, что позитивно влияет на настроения граждан.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в очередной раз рассказал о том, как сегодня якобы настроены граждане страны. Об этом сообщает издание "ТАСС" в четверг, 13 апреля.

По его словам, общество РФ демонстрирует "единение и консолидацию" вокруг главы Кремля Владимира Путина, а это для власти якобы главное в настроениях россиян. Кроме того, российский президент продолжит заботиться о гражданах своей страны.

"Главное стремление Путина — улучшение жизни граждан. Много было поисков национальной идеи. Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю", — отметил Дмитрий Песков.

Далее пресс-секретарь президента пояснил, что он имеет в виду социально-экономическое развитие страны, в котором главный акцент якобы сделан на продолжении выполнения государственных социальных обязательств.

К слову, в Кремле также уверены, что война закончится положительно для них, о чем и сообщил Дмитрий Песков. Он считает, что "без победы им не жить, поэтому она обязательно будет".

"Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, 13 апреля в Кремле ответили на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Черном море. Дмитрий Песков считает, что акватория является общей для всех прибрежных стран и поэтому поддержал превращение Черного моря в зону безопасности и сотрудничества.