9 років війни: у СтратКомі ЗСУ нагадали про річницю початку АТО на сході (відео)

12 квітня 2014 року російські диверсанти перетнули кордон та захопили адмінбудівлі у Слов’янську, а наступного дня стався перший бій, в результаті якого загинув співробітник СБУ Геннадій Біліченко.

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Сьогодні, 14 квітня, річниця початку Антитерористичної операції на сході України. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ нагадали, як починалася війна з РФ.

"В ніч на 12 квітня 2014 року передова група російських диверсантів на чолі з полковником ФСБ Росії Гіркіним перетнула кордон. Бойовики мали у розпорядженні транспорт, зброю та екіпірування. Вранці диверсанти захопили будівлі місцевої адміністрації та міліції міста Слов‘янськ Донецької області", — йдеться у відео.

У СтратКомі повідомили, що наступного дня стався перший бій, в результаті якого загинув співробітник СБУ Геннадій Біліченко. Ввечері тимчасовий виконувач обов‘язків президента України Олександр Турчинов оголосив про початок проведення АТО на сході, однак відповідний документ був підписаний та набрав чинності 14 квітня 2014 року. Тоді офіційно розпочалось проведення операції на сході, де після окупації Криму росіяни продовжили гібридну агресію, підкреслили в управлінні.

"За вісім років АТО/ООС Збройні Сили України винесли надважливі уроки для подальшої оборони. За цей час сформувалася нова досвідчена армія, герої якої разом з іншими силами опору продовжують давати відсіч та визволяти українські землі від ворога", — зазначили у СтратКомі.

У ЗСУ у 415 день повномасштабного вторгнення 9-річної війни з РФ пообіцяли вистояти.

Нагадаємо, 13 квітня у Державній прикордонній службі повідомили про знищення штурмовиків ворожої ПВК "Вагнер". Прикордонникам вдалося вбити п’ятьох загарбників, ще шестеро окупантів отримали поранення.

Також 13 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окопи в окупованому Криму російських армійців не врятують. Він розповів про відпрацювання озброєння, яке "могло відбуватись і у Криму".