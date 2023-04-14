9 лет войны: в СтратКоме ВСУ напомнили о годовщине начала АТО на востоке (видео)

12 апреля 2014 года российские диверсанты пересекли границу и захватили админздания в Славянске, а на следующий день произошел первый бой, в результате которого погиб сотрудник СБУ Геннадий Биличенко.

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Сегодня, 14 апреля, годовщина начала Антитеррористической операции на востоке Украины. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ напомнили, как начиналась война с РФ.

"В ночь на 12 апреля 2014 года передовая группа российских диверсантов во главе с полковником ФСБ России Горкиным пересекла границу. Боевики располагали транспортом, оружием и экипировкой. Утром диверсанты захватили здания местной администрации и милиции города Славянск Донецкой области", — говорится в видео.

В СтратКоме сообщили, что на следующий день произошло первое сражение, в результате которого погиб сотрудник СБУ Геннадий Биличенко. Вечером временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале проведения АТО на востоке, однако соответствующий документ был подписан и вступил в силу 14 апреля 2014 года. Тогда официально началось проведение операции на востоке, где после оккупации Крыма россияне продолжили гибридную агрессию, подчеркнули в управлении.

"За восемь лет АТО/ООС Вооруженные Силы Украины извлекли важнейшие уроки для дальнейшей обороны. За это время сформировалась новая опытная армия, герои которой вместе с другими силами сопротивления продолжают давать отпор и освобождать украинские земли от врага", — отметили в СтратКоме.

В ВСУ в 415 день полномасштабного вторжения 9-летней войны с РФ пообещали выстоять.

Напомним, 13 апреля в Государственной пограничной службе сообщили об уничтожении штурмовиков вражеской ЧВК "Вагнер". Пограничникам удалось убить пятерых захватчиков, еще шесть окупантов получили ранения.

Также 13 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окопы в оккупированном Крыму русских армейцев не спасут. Он рассказал об отработке вооружения, которая " могла происходить и в Крыму ".