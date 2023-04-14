Старі російські танки Т-55 вперше засвітились на фронті у Запорізькій області (фото)

Ще в кінці березня аналітики фіксували ешелон застарілих танків на Далекому Східі. Зараз зʼявилась перша фіксація Т-55 на окупованій території України.

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Російський пропагандист Романов записав відеоролик на фоні старого танка Т-55, як заявляється, кадри зняті в тимчасово окупованій Запорізькій області. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Romanov Лайт".

Ввечері 13 квітня пропагандист відзвітував про завершення поїздки в так звану "зону СВО". Він розповів про те, як стріляв по українськім військовим з ПТРК, роздавав допомогу та інше. Стверджується, що відео знято в Запорізькій області. На задньому фоні можна побачити танк, який дуже схожий на танк Т-55.

Додамо, що про можливе перекидання середніх танків Т-55 писали аналітики Conflict Intelligence Team 22 березня 2023 року. Тоді був зафіксований ешелон зі старими танками на Далекому Сході. Танки перевозили з Арсеньєва, де розташована 1295 Центральна база резерву та зберігання танків.

Що відомо про танк Т-55?

Т-55 — це радянський середній танк, який вироблявся з 1958 до 1979 року. Заявляється, що машина стала першою розробкою, яка здатна вести бойові дії в умовах застосування ядерної зброї. Також він вперше отримав комплекс активного захисту "Дрозд". За час серійного виробництва було випущено близько 20 тисяч танків Т-55. Варто зауважити, що калібр гармати 100-мм, таких снарядів може бути обмежена кількість в ЗС РФ.

Встановити, що це саме Т-55, а не Т-62, які окупанти почали використовувати ще з минулого року можна по:

характерній відстані між 2 та 3 катками на гуслях;

відмінної від Т-62 гармати.

Т-62 має однакову відстань між катками, а також іншу гармату Т-55 має відстань між 2 та 3 катком, а також іншу форму гармати

Нагадаємо, 23 березня ЗМІ проаналізували, яку загрозу несе в собі Т-55 у лавах російських військ.