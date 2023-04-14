Старые российские танки Т-55 впервые засветились на фронте в Запорожской области (фото)

Еще в конце марта аналитики фиксировали эшелон устаревших танков на Дальнем Востоке. В настоящее время появилась первая фиксация Т-55 на оккупированной территории Украины.

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Российский пропагандист Романов записал видеоролик на фоне старого танка Т-55, как заявляется, кадры сняты во временно оккупированной Запорожской области. Об этом сообщается в телеграмм-канале "Romanov Лайт".

Вечером 13 апреля пропагандист отчитался о завершении поездки в так называемую "зону СВО". Он рассказал о том, как стрелял по украинским военным из ПТРК, раздавал помощь и прочее. Утверждается, что видео снято в Запорожской области. На заднем фоне можно увидеть танк, очень похожий на танк Т-55.

Добавим, что о возможном перекидывании средних танков Т-55 писали аналитики Conflict Intelligence Team 22 марта 2023 года. Тогда был зафиксирован эшелон со старыми танками на Дальнем Востоке. Их перевозили из Арсеньева, где расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков.

Что известно о танке Т-55?

Т-55 – это советский средний танк, который производился с 1958 по 1979 год. Заявляется, что машина стала первой разработкой, способной вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия. Также он впервые получил комплекс активной защиты "Дрозд". За время серийного производства было выпущено около 20 тысяч танков Т-55. Следует заметить, что калибр пушки 100-мм, таких снарядов может быть ограниченное количество в ВС РФ.

Установить, что это именно Т-55, а не Т-62, которые оккупанты начали использовать еще с прошлого года можно по:

характерному расстоянии между 2 и 3 катками на гусеницах;

отличной от Т-62 пушки.

Т-62 имеет одинаковое расстояние между катками, а также другую пушку. Т-55 имеет расстояние между 2 и 3 катком, а также другую форму пушки.

Напомним, 23 марта СМИ проанализировали, какую угрозу несет в себе Т-55 в рядах российских войск.