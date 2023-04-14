В The Economist пояснили, чому російські танки масово підриваються на мінах

Під час спроб наступу окупанти майже не використовують протимінні трали, а сподіваються на інженерні машини "Метеорит". Під час українських ударів часто танкісти панікують.

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Провальна спроба захопити Вугледар показала, що російські танки масово підривались на мінних полях. Британська газета The Economist пояснила, чому так відбувається.

Українська тактика полягала в замінуванні відкритої території довкола Вугледару. Це дозволило розгромити російські війська, які навіть не встигали доїхати до міста. За це навіть відправили у відставку генерала Рустама Мурадова, який відповідав за штурм Вугледару.

Однак танкісти РФ підриваються на мінах по всій лінії фронту. Це при тому, що міни не є серйозною загрозою для танків. Вони можуть знерухомити його, але знищити вдається дуже рідко.

Українська армія має на озброєнні радянські протитанкові міни ТМ-62, а також американські міни RAAM, які можна встановлювати вистрілюючи ними з артилерії.

Чому російські танкісти підриваються на мінах?

Екіпажі танків мають різні способи відносно безпечного проходження мінних полів. В теорії російські взводи мають мати бодай один танк з протимінним тралом. Він встановлюється перед машиною й своєю вагою активує міну. Російські війська, як стверджують у виданні майже повністю відмовились від тралів ще влітку 2022 року.

Військові ЗС РФ покладаються на інженерні підрозділи, які мають УР-77 "Метеорит". Така машина запускає кабелі, які мають розчистити територію 90 метрів в довжину й 6 в ширину. Теоретично, це має працювати. Однак на практиці російські танки під обстрілами починають панікувати та виїжджають з колії. Через це перша машина може заблокувати рух всієї колони. Тому на полі бою зникає координація.

У виданні вже зазначають, що нездатність РФ пробивати мінні поля серйозно ускладнює їхній наступ. Скоро українській армії треба буде продемонструвати власну спроможність долати мінні поля, в цьому має допомогти західна інженерна техніка.

Нагадаємо, 6 квітня в британській розвідці завили, що через провали в Україні звільнень серед російських військових буде тільки більше.

16 березня ЗМІ повідомляли, що російські окупанти втратили вже понад 16 танків Т-90М "Прорив".