В The Economist объяснили, почему российские танки массово подрываются на минах

При попытках наступления оккупанты почти не используют противоминные тралы, а надеются на инженерные машины "Метеорит". Во время украинских ударов часто танкисты паникуют.

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Провальная попытка захватить Угледар показала, что российские танки массово взрывались на минных полях. Британская газета The Economist объяснила, почему так происходит.

Украинская тактика заключалась в минировании открытой местности вокруг Угледара. Это позволило разгромить российские войска, которые даже не успели доехать до города. За это отправили в отставку генерала Рустама Мурадова, отвечавшего за штурм Угледара.

Однако танкисты РФ взрываются на минах по всей линии фронта. Это при том, что мины не представляют серьезной угрозы для танков. Они могут обездвижить его, но уничтожить удается очень редко.

Украинская армия располагает советскими противотанковыми минами ТМ-62, а также американскими минами RAAM, которые можно устанавливать выстреливая ими из артиллерии.

Почему российские танкисты взрываются на минах?

Экипажи танков имеют разные способы относительно безопасного прохождения минных полей. В теории российские взводы должны иметь хотя бы один танк с противоминным тралом. Он устанавливается перед машиной и своим весом активирует мину. Российские войска, как утверждают в издании, почти полностью отказались от тралов еще летом 2022 года.

Военные ВС РФ возлагаются на инженерные подразделения, имеющие УР-77 "Метеорит". Такая машина запускает кабели, которые должны расчистить территорию 90 метров в длину и 6 в ширину. Теоретически это должно работать. Однако на практике российские танки под обстрелами начинают паниковать и уезжают из колеи. Поэтому первая машина может заблокировать движение всей колонны. Потому на поле боя исчезает координация.

В издании отмечают, что неспособность РФ пробивать минные поля серьезно усложняет их наступление. Скоро украинской армии предстоит продемонстрировать собственную способность преодолевать минные поля, в этом должна помочь западная инженерная техника.

Напомним, 6 апреля в британской разведке заявили, что из-за провалов в Украине увольнений среди российских военных будет только больше.

16 марта СМИ сообщали, что российские кафиры потеряли уже более 16 танков Т-90М "Прорыв".