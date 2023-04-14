В Китаї змінюється система призову до армії під час війни: що зміниться

Місцеві органи мають в першу чергу набирати кваліфікованих студентів коледжів, щоб покращити якість особового складу.

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Китайські урядовці змінюють положення про призов на військову службу під час бойових дій. Про це повідомляє Global Times.

В ході реформування Народно-визвольної армії Китая змінили акцент на наборі бійців під час війни. Тепер перевагу надаватимуть висококваліфікованим студентам коледжу. Призов має проводитися виходячи з поточних потреб військових. Основну відповідальність за набір бійців має нести місцева влада військової служби.

Військовий аналітик Сон Чжунпін каже, що набір студентів в армію допоможе НОАК підвищіти загальну якість особового складу й створити професійні сили. Також встановлюються правила відкликання кваліфікованих ветеранів під час війни.

Нові зміни набудуть чинності вже 1 травня. У виданні стверджують, що це необхідний крок для поглиблення реформи оборонного сектору. Китайська влада поставила на меті реформувати та модернізувати національну оборону та збройні сили до 2035 року, щоб армія була світового класу. Паралельно з цим в КНР ведуть роботу по прискоренню інформатизації та механізації армії.

Нагадаємо, 28 лютого в Китаї прийняли закон про реформування військових резервів. У воєнний час резервісти стануть додатковим джерелом військ.

13 квітня ЗМІ писали, що Китай протестував й розгорнув гіперзвукову ракету DF-27.