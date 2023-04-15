"Не головна проблема": Україна не надає великого значення "злитим" документам США, — BBC

За словами журналістів, в Україні вважають, що військовослужбовець рівня Джека Тейшейри отримав доступ до документів — "божевіллям".

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Проблеми, із якими стикаються Збройні сили України, вже відомі. Тому витік секретних документів Пентагону в мережу не становить великої небезпеки для контрнаступу ЗСУ. Про це анонімний український чиновник розповів журналістам ВВС.

"[Витоку] не головна проблема. Проблема в тому, що відбувається на передовій", — сказав чиновник.

За його словами, куди більшу небезпеку становлять надто повільні темпи постачання західного озброєння.

"Рішення надати зброю не означає, що вона одразу ж потрапить на передову. На це витрачаються тижні, а іноді й місяці", — зазначило джерело.

Також високопоставлений український чиновник заявив, що факт того, що документи такого рівня потрапили до рук льотчика Національної гвардії США Джека Тейшейри, є "божевіллям".

"Ви уявляєте реакцію наших західних партнерів, якби це сталося в Україні?", — зазначив чиновник.

Журналісти заявили, що деякі українські офіційні особи публічно відреагували на виток документів Пентагону, хоча в деяких із них згадувалося про майбутній контрнаступ ЗСУ, хоч і без подробиць. Великі територіальні перемоги для України, безперечно, піднімуть моральний дух, а також можуть допомогти у зусиллях забезпечення додаткової військової підтримки з боку Заходу. Але протилежне може призвести до тиску на Київ, щоб він подумав про переговори з Москвою.

У матеріалі йдеться, що в секретних документах за лютий та березень розкриваються терміни навчання українських бригад, подробиці про танки, бронетранспортери та артилерійські гармати, що надаються західними країнами, а також побоювання, що у Києва можуть закінчитися критично важливі ракети для систем ППО.

Раніше оборонні відомства США заявили журналістам AP, що загрози для ЗСУ від документів, що втекли в мережу, немає. Так, "злив" інформації не змінить військову стратегію Києва. У свою чергу міністр оборони США оцінив плани України як "відмінні" і наголосив, що про них знають лише президент Зеленський та вузьке коло довірених осіб.

Також повідомлялося, що обвинуваченому у "зливі" даних Пентагону Тейшейрі загрожує до 15 років в'язниці. У будівлі суду Джек Тейшейра, за інформацією журналістів, заперечував усі звинувачення на свою адресу. Слухання у справі про загрозу нацбезпеці США стартують наступного тижня.