"Не главная проблема": Украина не предает большого значения "слитым" документам США, — BBC

По словам журналистов, в Украине считают, что военнослужащий уровня Джека Тейшейры получил доступ к документам — "безумием".

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Проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины, уже известны. Поэтому утечка секретных документов Пентагона в сеть не представляет большой опасности для контрнаступления ВСУ. Об этом анонимный украинский чиновник рассказал журналистам BBC.

"[Утечки] не главная проблема. Проблема в том, что происходит на передовой", — сказал чиновник.

По его словам, куда большую опасность представляют слишком медленные темпы поставок западного вооружения.

"Решение предоставить оружие не означает, что оно сразу же попадет на передовую. На это уходят недели, а иногда и месяцы", — отметил источник.

Также высокопоставленный украинский чиновник заявил, что факт того, что документы такого уровня попали в руки летчику Национальной гвардии США Джеку Тейшейры, является "безумием".

"Вы представляете реакцию наших западных партнеров, если бы это произошло в Украине?", — отметил чиновник.

Журналисты заявили, что немногие украинские официальные лица публично отреагировали на утечки документов Пентагона, хотя в некоторых из них упоминалось о грядущем контрнаступлении ВСУ, хоть и без подробностей. Крупные территориальные победы для Украины, несомненно, поднимут моральный дух, а также могут помочь в усилиях по обеспечению дополнительной военной поддержки со стороны Запада. Но обратное может привести к давлению на Киев, чтобы он подумал о переговорах с Москвой.

В материале говорится, что в секретных документах за февраль и март раскрываются сроки обучения украинских бригад, подробности о танках, бронетранспортерах и артиллерийских орудиях, предоставляемых западными странами, а также опасения, что у Киева могут закончиться критически важные ракеты для систем ПВО.

Ранее оборонные ведомства США заявили журналистам AP, что угрозы для ВСУ от утекших в сеть документов нет. Так, "слив" информации не изменит военную стратегию Киева. В свою очередь министр обороны США оценил планы Украины как "отличные" и подчеркнул, что о них знают только президент Зеленский и узкий круг доверенных лиц.

Также сообщалось, что обвиняемому в "сливе" данных Пентагона Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы. В здании суда Джек Тейшейра, по информации журналистов, отрицал все обвинения в свой адрес. Слушания по делу об угрозе нацбезопасности США стартуют на следующей неделе.