Україна планує прорвати лінію оборони та змусити російські війська тікати, — FT

Танки Challenger, Leopard, БМП Bradley та гаубиці Archer посилять вогневу міць ЗСУ, але потрібна ще досить серйозна підтримка з повітря, яка зупиняла б російські винищувачі. Успішних прикладів без підтримки з повітря дуже мало.

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Україна готується до контрнаступу та спробує прорвати лінію оборони росіян. Успіх чи невдача майбутньої контроперації позначаться на подальшому співвідношенні сил, у разі успіху Київ зможе підійти до переговорів із Москвою з позиції сили. Про це повідомляє The Financial Times.

З одного боку, буде 35 тисяч українських солдатів із західними бойовими танками, які протистимуть більш ніж 140 тисячам ворожих військ уздовж лінії фронту, яка тягнеться приблизно на тисячу кілометрів. Між ними буде смертоносна смуга з мін і протитанкових загороджень.

Бойові дії, зважаючи на все, будуть важкими, попереджають військові й аналітики, оскільки операції, спрямовані на прорив оборонних ліній, вкрай складні та вимагають злагодженості всіх військових підрозділів — артилерії, танкiв, розвідки тощо.

За словами Ніка Ганнелла, колишнього офіцера британських Королівських інженерних військ із досвідом участі саме в таких військових операціях, важлива злагодженість загальновійськових з'єднань. Кожен має зробити свій внесок, оскільки ризик украй високий.

У ЗСУ немає переваги в повітрі

Одна із складнощів — відсутність в українців переваги у повітрі. Останньою великою битвою з використанням західних танків було протистояння коаліції на чолі зі США іракським військам у 2003 році. Іракці воювали радянськими танками Т-72.

Але водночас натовські сили мали значну підтримку авіації, зокрема вертольотів Apache.

Танки Challenger, Leopard, БМП Bradley та гаубиці Archer посилять вогневу міць ЗСУ, але без серйозної підтримки з повітря, яка зупиняла б російські винищувачі при спробі прориву російських укріплень, українська техніка може бути "зім'ята", за словами Ганнела.

Бен Баррі, колишній командувач піхотного батальйону армії Великобританії, пояснив, що класичний підхід у разі наземного наступу передбачає прорив у тил ворога в одному або кількох районах і завдання концентрованого удару по зосередженню позицій ворога.

"Успішних прикладів без повітряної підтримки вкрай мало", — пояснив він, навівши приклад атаки Сил оборони Ізраїлю на позиції Єгипту 1973 року під час Війни Судного дня. Не секрет, що буде й контрнаступ супротивника.

Де розпочнеться контрнаступ України

Для ЗС РФ стратегічно важливим є район Мелітополя, розташований неподалік від Азовського моря. Успішний наступ України міг би розділити російські сили надвоє: одне угруповання залишалося б у Криму та на півдні, інше — на сході.

Російське командування враховує такий розвиток подій і готує в регіоні кілька ліній оборони. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни будують оборону в чотири лінії.

Зазвичай оборона РФ складається з мінного поля, за яким ідуть ряди бетонних пірамідальних загороджень, т.зв. "зубів дракона", які уповільнюють рух техніки. За ними розташоване ще одне мінне поле з лінією траншей і бліндажів за 400 м позаду й 500-метровим протитанковим ровом за ним.

За словами Ганнелла, Україна може вибрати як місце для контрнаступу район із гарною логістикою, або ж найуразливіше місце ЗС РФ — хоча їм може виявитися також найслабше місце України.

Як би там не було, на початку контрнаступу має бути підрив вибухівки для розчищення смуги на мінному полі шириною близько 5 метрів і довжиною 200 метрів, щоб дозволити просуватися танкам та іншій бронетехніці. Далі має бути очищення території від "зубів дракона", можливо, за допомогою танків із плугами.

Потім знадобиться пройти рів за допомогою спеціального мостового обладнання, потрібно буде діяти на швидкості.

Але завжди щось іде не за планом, тож треба підготуватися. Наприклад, якщо танковий плуг вийде з ладу, його потрібно буде відновити чи підготувати другу смугу.

За словами аналітиків, найскладніше — це досягти злагодженої роботи кількох підрозділів. Однак у ЗСУ, хоч і є досвід невеликих маневрів, усе ж таки в операціях подібного масштабу досвіду недостатньо.

Financial Times стверджує, що українські сили втратили значну частину своїх найдосвідченіших військовослужбовців і оцінює втрати ЗСУ в 120 тисяч осіб. Із документів американської розвідки з'явилася інформація про те, що є ймовірність того, що Київ не досягне поставленої мети під час контрнаступу.

Втеча росіян

Водночас українську армію й раніше недооцінювали, наприклад, минулого року, коли ЗС РФ було відкинуто спочатку від Києва, а потім уже з Харківської області. Західні аналітики зазначають, що ЗС РФ втратили майже вдвічі більше сил після повномасштабного вторгнення. До того ж українські війська краще оснащені та підготовлені, ніж противник.

За словами Глена Гранта, ексофіцера армії Великобританії, якщо українська атака буде досить стрімкою і ЗСУ виявляться в тилу противника, лінія фронту розповзеться, і росіяни втечуть, як це вже було восени 2022 року під Харковом.

Нагадаємо, що прикордонники ЗСУ розповіли про ситуацію під Бахмутом: на зміну "вагнерівцям" прийшли російські десантники.

Із іншого боку, глава Міноборони України Олексій Резніков окреслив кількість втрат ЗСУ у війні з РФ. За його словами, це менше за кількість жертв землетрусу в Туреччині.