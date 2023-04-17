"Росіяни не дурні": військовий аналітик про адаптацію ЗС РФ протягом війни (фото)

Якщо на початку ЗС РФ намагалися робити масштабні маневри разом з повітряно-десантними військами, то зараз вони використовують тактику живих хвиль, які теж мають свою мету.

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Російські війська продемонстрували свою здатність вчитися та адаптуватися протягом війни. Про це повідомляє генерал-майор у відставці, а також науковий співробітник CSIS Мік Раян.

ЗС РФ адаптовуються на всіх рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. Українські військові це розуміють, тому краще планують майбутні контрнаступальні операції, зазначає Раян. Автор зосередить свою увагу на тактичній адаптації російської армії — це дії, які лежать в основі навчання та вдосконалення на полі бою, а також зміни підготовки нових підрозділів.

Одна з очевидних змін тактика російських військових під час ведення ближнього бою. На початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ намагалися проводити масштабні маневри, які координували повітряно-десантні сили. Така тактика показала себе погано, українські військові отримали можливість атакувати логістику ворога. Одним із таких прикладів є спроба ЗС РФ зробити переправу через Сіверський Донець.

Проте окупанти вчаться та адаптуються, зазначає Мік Раян. Відведення військ з Херсону стало прикладом того, що вони змінюються. Окрім цього застосування живих хвиль піхоти й розгортання "вагнерівців" також є адаптацією. На думку Раяна живі хвилі мають тактику — спочатку йдуть найменш підготовлені сили, а кожна наступна все більш досвідчена та навчена, щоб таким чином закріплювати невеличкі здобутки на полі бою.

Наразі росіяни продемонстрували здатність до навчання та адаптації на тактичному рівні

Російські війська також почали інакше застосувати авіацію, щоб не потрапляти в зону дії української ППО, запускають керовані крилаті бомби. Їх важко перехопити, а літаки не ризикують бути збитими. Також ЗС РФ укріплюють свої позиції довкола окупованих територій.

"Наразі росіяни продемонстрували здатність до навчання та адаптації на тактичному рівні. Попри те, що це було нерівномірно, і багато ідей навряд чи є новими, беззаперечно, що відбулося певне навчання та еволюція", — підкреслює Мік Раян.

Нагадаємо, 17 квітня в ISW написали, що попри конфлікт між ЗС РФ та ПВК "Вагнер" могли обʼєднатися заради захоплення Бахмута.

14 квітня стало відомо, що у РФ почали встановлювати корабельні гармати на тягачі АТС-59Г.