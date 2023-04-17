"Россияне не дураки": военный аналитик об адаптации ВС РФ в течение войны (фото)

Если в начале ВС РФ пытались совершать масштабные маневры вместе с воздушно-десантными войсками, то сейчас они используют тактику живых волн, тоже имеющих свою цель.

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Российские войска продемонстрировали свою способность учиться и адаптироваться во время войны. Об этом сообщает генерал-майор в отставке, а также научный сотрудник CSIS Мик Райан.

ВС РФ адаптируются на всех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном. Украинские военные это понимают, поэтому лучше планируют предстоящие контрнаступательные операции, отмечает Райан. Автор сосредоточит свое внимание на тактической адаптации российской армии – это действия, лежащие в основе обучения и усовершенствования на поле боя, а также изменения подготовки новых подразделений.

Одно из очевидных изменений тактика российских военных при ведении ближнего боя. В начале полномасштабного вторжения ВС РФ пытались проводить масштабные маневры, координировавшие воздушно-десантные силы. Такая тактика показала себя плохо, украинские военные получили возможность атаковать логистику противника. Одним из таких примеров является попытка ВС РФ совершить переправу через Северский Донец.

Однако оккупанты учатся и адаптируются, отмечает Мик Райан. Отвод войск из Херсона стал примером того, что они меняются. Кроме этого применение живых волн пехоты и развертывание "вагнеровцев" также является адаптацией. По мнению Райана, живые волны имеют тактику — сначала идут наименее подготовленные силы, а каждая последующая все более опытная и обученная, чтобы таким образом закреплять небольшие достижения на поле боя.

В настоящее время россияне продемонстрировали способность к обучению и адаптации на тактическом уровне

Российские войска также начали иначе применить авиацию, чтобы не попадать в зону действия украинского ПВО, запускают управляемые крылатые бомбы. Их тяжело перехватить, а самолеты не рискуют быть сбитыми. Также ВС РФ укрепляют свои позиции вокруг оккупированных территорий.

"Сейчас россияне продемонстрировали способность к обучению и адаптации на тактическом уровне. Несмотря на то, что это было неравномерно, и многие идеи вряд ли новые, бесспорно, что произошло определенное обучение и эволюция", — подчеркивает Мик Райан.

Напомним, 17 апреля в ISW написали, что несмотря на конфликт между ВС РФ и ПИК "Вагнер" могли объединиться ради захвата Бахмута.

14 апреля стало известно, что в РФ начали устанавливать корабельные пушки на тягачах АТС-59Г.