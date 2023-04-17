Для стримування Китаю: Британія може відправити новітній фрегат в Тихоокеанський регіон

Британські військові впевнені, що війна в Україні спорожнить Росію, тому треба зосереджуватись на Азії аби не дати Китаю "зробити щось безглузде".

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Великобританія задля стримування Китаю можливо розмістить в Тихоокеанському регіоні фрегат Type-31. Про це повідомляє газета The Times.

Королівські Військово-морські сили Великобританії планують відправити принаймні один фрегат Type-31 в Азію на постійну основу. Лондон таким чином хоче зміцнити союзні сили в Тихоокеанському регіоні. Зазначається, що попри важливість британських військ у Європі, воєначальники сповнені рішучості збільшити присутність в азійському регіоні.

Рішення перекинути бодай один фрегат переверне 50 років занепаду британської військової могутності на схід від Суецького каналу, пишуть в газеті. У зовнішній політиці премʼєр-міністра Ріші Сунака РФ є найгострішою загрозою для Обʼєднаного Королівства, однак Китай є викликом, який визначає епоху.

Порівняння розміру патрульних кораблів, які зараз є в Індо-Тихоокеанському регіоні з новим фрегатом

"Враховуючи те, що відбувається в Україні, це лише питання часу, коли Росія стане порожньою державою. Майбутнє за Азією. Ми повинні мати присутність у Тихому океані, щоб запобігти Китаю зробити щось безглузде, як-от вторгнення на Тайвань", — заявило джерело з питань оборони.

У планах британської армії отримати 5 фрегатів Type-31 до 2028 року з початком експлуатації у 2030 році. На перші два HMS Venturer і HMS Active вже вирізали сталь. Три інші отримали назви: HMS Formidable, HMS Bulldog та HMS Campbeltown.

Нині в Індо-Тихоокеанському регіоні у Королівського флоту є два офшорних патрульних корабля HMS Tamar та HMS Sprey. Новітні Type-31 матимуть протикорабельні ракети Sea Ceptor, протикорабельні Sea Venom та протикорабельні торпеди Sting Ray. Тому навіть один фрегат значно посилить вогневу міць Великобританії в регіоні.

Нагадаємо, 12 квітня Сі Цзіньпін наказав армії Китаю готуватися до "реального бою".

Також 12 квітня в МЗС Тайваню заявили, що Китай готується до війни з островом. Підготовка до бойових дій має закінчитись до 2027 року.