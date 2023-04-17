Для сдерживания Китая: Британия может отправить новейший фрегат в Тихоокеанский регион

Британские военные уверены, что война в Украине опорожнит Россию, поэтому нужно сосредотачиваться на Азии, чтобы не дать Китаю "сделать что-то бессмысленное".

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Великобритания для сдерживания Китая, возможно, разместит в Тихоокеанском регионе фрегат Type-31. Об этом сообщает газета The Times.

Королевские Военно-Морские силы Великобритании планируют отправить по крайней мере один фрегат Type-31 в Азию на постоянную основу. Лондон таким образом хочет укрепить союзные силы в Тихоокеанском регионе. Отмечается, что, несмотря на важность британских войск в Европе, военачальники полны решимости увеличить присутствие в азиатском регионе.

Решение перебросить даже один фрегат перевернет 50 лет упадка британского военного могущества восточнее Суэцкого канала, пишут в газете. Во внешней политике премьер-министра Риши Сунака РФ является острейшей угрозой для Соединенного Королевства, однако Китай является вызовом, определяющим эпоху.

Сравнение размера патрульных кораблей, которые сейчас находятся в Индо-Тихоокеанском регионе с новым фрегатом

"Учитывая то, что происходит в Украине, это лишь вопрос времени, когда Россия станет пустым государством. Будущее за Азией. Мы должны иметь присутствие в Тихом океане, чтобы предотвратить Китаю сделать что-то бессмысленное, как вторжение на Тайвань", — заявил источник издания.

В планах британской армии получить 5 фрегатов Type-31 к 2028 году с введением в эксплуатацию в 2030 году. На первые два HMS Venturer и HMS Active уже вырезали сталь. Три других получили названия: HMS Formidable, HMS Bulldog и HMS Campbeltown.

В настоящее время в Индо-Тихоокеанском регионе у Королевского флота есть два оффшорных патрульных корабля HMS Tamar и HMS Sprey. Новейшие Type-31 будут иметь противокорабельные ракеты Sea Ceptor, противокорабельные Sea Venom и противокорабельные торпеды Sting Ray. Поэтому даже один фрегат значительно улучшит огневую мощь Великобритании в регионе.

Напомним, 12 апреля Си Цзиньпин приказал армии Китая готовиться к "реальному бою".

Также 12 апреля в МИДе Тайваня заявили, что Китай готовится к войне с островом. Подготовка к боевым действиям должна закончиться к 2027 году.