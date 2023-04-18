Буде озброювати Україну: Єгипет передумав відправляти ракети в РФ, – WP

Нові дані з витоку даних Пентагону свідчать, що постачання ракет для "Градів" призупинено, натомість Єгипет буде постачати боєприпаси в США для подальшої передачі Україні.

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Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до РФ після переговорів з високопоставленими чиновниками США. Замість цього керівництво вирішило виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це повідомляє The Washington Post.

Витік інформації з Пентагона показував, що Єгипет планує передати у РФ до 40 тисяч 122-мм ракет Sakr-45 для РСЗВ "Град". Стверджувалось, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі планував залишити цей план в секреті, щоб уникнути проблем із Заходом.

Тепер журналісти отримали новий документ, який нібито був опублікований на одному з Discord-серверах діючим військовим Нацгвардії. В них вказується, що ас-Сісі відмовився від планів постачання ракет росіянам. Замість цього Єгипет буде продавати в США 152-мм та 155-мм боєприпаси для подальшої передачі Україні. Єгипет мав намір використовувати свій потенціал для виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передових військових товарів США, йдеться в документі. Разом з тим невідомо, чи відмовив Каїр Москві та, чи були вже факти постачання боєприпасів в Україну.

При цьому Єгипет має давні дипломатичні та військові відносини з РФ, а для США країна останні десятиліття є головним союзником на Близькому Сході. Штати надають понад 1 млрд доларів на рік у вигляді військової допомоги.

Нагадаємо, 11 квітня ЗМІ писали, що Єгипет таємно планував поставити ракети у РФ для війни з Україною.

17 квітня в ОП заявили про наміри України наростити власне виробництво ракет і боєприпасів.