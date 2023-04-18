Будет вооружать Украину: Египет передумал отправлять ракеты в РФ, – WP

Новые данные по утечке данных Пентагона свидетельствуют, что поставки ракет для "Градов" приостановлены, в то время как Египет будет поставлять боеприпасы в США для дальнейшей передачи Украине.

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Египет приостановил план тайных поставок ракет в РФ после переговоров с высокопоставленными чиновниками США. Вместо этого руководство решило производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Утечка информации из Пентагона показывала, что Египет планирует передать в РФ до 40 тысяч 122-мм ракет Sakr-45 для РСЗО "Град". Утверждалось, что президент Абдул ас-Сиси планировал оставить этот план в секрете во избежание проблем с Западом.

Теперь журналисты получили новый документ, якобы опубликованный на одном из Discord-серверах действующим военным Нацгвардии США. В них указывается, что ас-Сиси отказался от планов поставки ракет россиянам. Вместо этого Египет будет продавать в США 152-мм и 155-мм боеприпасы для дальнейшей передачи Украине. Египет намерен использовать свой потенциал для производства оружия для Украины как "рычаг" для получения передовых военных товаров США, говорится в документе. Вместе с тем неизвестно, отказал ли Каир Москве и были ли факты поставки боеприпасов в Украину.

При этом Египет имеет давние дипломатические и военные отношения с РФ, а для США страна в последние десятилетия является главным союзником на Ближнем Востоке. Штаты предоставляют более 1 млрд долларов в год в виде военной помощи.

Напомним, 11 апреля СМИ писали, что Египет тайно планировал поставить ракеты в РФ для войны с Украиной.

17 апреля в ОП заявили о намерениях Украины нарастить собственное производство ракет и боеприпасов.