"Україну не потрібно переконувати": у МЗС відповіли на "мирну пропозицію" президента Бразилії

Лідер Бразилії закликав США та ЄС припинити постачання зброї Україні. У Міністерстві закордонних справ йому запропонували відвідати країну та на власні очі побачити сутність російської агресії.

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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілві звинуватив Захід у "заохоченні" війни в Україні та закликав країни припинити надавати військову допомогу ЗСУ. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сьогодні, 18 квітня, опублікував у соцмережах відповідь на його слова.

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни", — написав він.

Речник розкритикував пропозицію бразильського лідера за підхід, що "не відповідає реальному стану речей". На думку представника МЗС, політик урівняв жертву та агресора, а також звинуватив у "заохоченні" війни країни, що допомагають Україні захищатися від небезпеки.

"Україну не потрібно ні в чому переконувати. Загарбницька війна ведеться на українській землі й завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто у світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським", — заявив Ніколенко.

Речник підтвердив, що МЗС запрошує президента Бразилії приїхати в Україну та побачити на власні очі агресію, яку він запропонував зупинити припиненням постачання зброї.

"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", — написав Ніколенко.

Нагадаємо, заклик "не заохочувати війну" президента Бразилії опублікували 18 квітня журналісти. На пропозицію політика вже відреагували у ЄС та в Білому домі.

Раніше, 17 квітня, польське медіа оприлюднило заяву президента Анджея Дуди щодо агресії РФ. На його думку, у разі недостатньої допомоги Україні росіяни виграють війну та продовжать завойовувати чужі землі.