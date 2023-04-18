Президент Бразилії звинуватив Захід у "заохоченні" війни в Україні: ЄС та Білий дім відреагували

Як зазначив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі, бразильський лідер повторює російську та китайську пропаганду про Україну, не зважаючи на факти.

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У суботу, 15 квітня, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Захід "заохочує" війну в Україні, забезпечуючи ЗСУ зброєю. Про це йдеться у публікації Reuters від 18 квітня.

"Сполучені Штати мають припинити заохочувати війну та почати говорити про мир", — цитують журналісти Лулу.

Бразильський лідер закликав США та ЄС припинити надавати військову допомогу Україні та перейти до мирних переговорів. Як зазначають журналісти, цю заяву Лула зробив невдовзі після повернення з Китаю.

"Ми маємо переконати людей, що мир — це шлях", — заявив президент Бразилії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтримав риторику бразильського президента, подякувавши йому за "чітке розуміння генези ситуації".

Заява Лули про війну в Україні: що говорять у ЄС

Посол Європи у Бразилії заявив, що припинення постачання зброї Україні рівносильне переходу на бік РФ і додав, що "це викликає тривогу".

"Це війна агресії та оборони. Якщо вони не мають зброї, українці втрачають право на самооборону", — заявив дипломат на умовах анонімності.

У Європейському союзі також відкинули тезу бразильського лідера про те, що у війні винна не лише Москва, а й Київ. Представник ЄС із закордонних справ Пітер Стано вказав на те, що допомога, що надається ЗСУ, спрямована на "законну оборону" України.

Лула звинуватив Захід у "заохоченні" війни: що кажуть у США

За даними видання NDTV, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі розкритикував заяву президента Бразилії, назвавши її "глибоко проблематичною".

"У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, зовсім не дивлячись на факти", — сказав Кірбі.

Представник Білого дому також наголосив, що у США хочуть, щоб війна закінчилася. За його словами, це може статися одразу після того, як Володимир Путін виведе свої війська з території України.

"Останні коментарі Бразилії про те, що Україна має розглянути можливість офіційної передачі Криму як мирну поступку, просто помилкові, особливо для такої країни, як Бразилія, яка проголосувала за дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності", — підсумував Кірбі.

Нагадаємо, що 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримом, щоб завершити війну з Російською Федерацією. Він також заявив про намір обговорити це питання із Сі Цзіньпіном.

Ми також писали про те, що за даними The New York Times від 12 квітня, Україна щонайменше двічі зверталася до Бразилія із запитом про придбання зброї, проте бразильська влада ігнорує ці прохання.