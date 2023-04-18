Президент Бразилии обвинил Запад в "поощрении" войны в Украине: ЕС и Белый дом отреагировали

Как отметил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби, бразильский лидер повторяет российскую и китайскую пропаганду об Украине, не принимая во внимание факты.

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В суботу, 15 апреля, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что что Запад "поощряет" войну в Украине, снабжая ВСУ оружием. Об этом говорится в публикации Reuters от 18 апреля.

"Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире", — цитируют журналисты Лулу.

Бразильский лидер призвал США и ЕС прекратить оказывать военную помощь Украине и перейти к мирным переговорам. Как отмечают журналисты, данное заявление Лула сделал вскоре после возвращения из Китая.

"Мы должны убедить людей, что мир — это путь", — заявил президент Бразилии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал риторику бразильского президента, поблагодарив его за "четкое понимание генезиса ситуации".

Заявление Лулы о войне в Украине: что говорят в ЕС

Посол Европы в Бразилии заявил, что прекращение поставок оружия Украине равносильно переходу на сторону РФ и добавил, что "это вызывает тревогу".

"Это война агрессии и обороны. Если у них нет оружия, украинцы теряют право на самооборону", — заявил дипломат на условиях анонимности.

В Европейском союзе также отвергли тезис бразильского лидера о том, что в войне виновата не только Москва, но и Киев. Представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано указал на то, что помощь, оказываемая ВСУ, направлена ​​на "законную оборону" Украины.

Лула обвинил Запад в "поощрении" войны: что говорят в США

По данным издания NDTV, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби раскритиковал заявление президента Бразилии, назвав его "глубоко проблематичным".

"В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что в США хотят, чтобы война закончилась. По его словам, это может произойти сразу после того, как Владимир Путин выведет свои войска с территории Украины.

"Самые последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность официальной передачи Крыма в качестве мирной уступки, просто ошибочны, особенно для такой страны, как Бразилия, которая проголосовала за соблюдение принципов суверенитета и территориальной целостности", — заключил Кирби.

Напомним, что 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предложил Украине уступить Крым, чтобы завершить войну с Российской Федерацией. Он также заявил о намерении обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином.

Мы также писали о том, что по данным The New York Times от 12 апреля, Украина по меньшей мере два раза обращалась к Бразилию с запросом о приобретение оружия, однако бразильские власти игнорируют эти просьбы.