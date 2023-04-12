"Крупный производитель самолетов": Украина хочет закупить оружие у Бразилии, — NYT

По информации журналистов, власти латиноамериканской страны находят причины для отказа, поскольку зависят от России. Вместо этого руководство Бразилии предлагает Киеву посредничество в переговорах.

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Украина сделала по меньшей мере два запроса в Бразилию на приобретение вооружений. Однако руководство этой страны вместо оружия предложило посредничество в мирных переговорах, пишет The New York Times.

Просочившиеся в сеть документы Министерства обороны США показали, что Украина отчаянно нуждается в оружии, чтобы противостоять российской агрессии. Особенно это касается средств противовоздушной обороны, которые может поставить Бразилия.

Также эта страна – крупный производитель военных самолетов, в которых Украина нуждается больше всего. Кроме того, у Бразилии есть системы вооружений, которые экономны в эксплуатации и обслуживании.

Украина сделала как минимум два запроса в Бразилию с просьбой о продаже ряда вооружений, включающего бронетехнику, самолеты, системы ПВО, минометы, снайперские винтовки, автоматическое оружие и боеприпасы. Согласно переписке, полученной изданием в соответствии с законами о публичных документах, латиноамериканская страна игнорирует эти просьбы.

Ее власти ссылаются на якобы главный принцип своей внешней политики – дружить со всеми. Однако это не помешало Бразилии поставить Саудовской Аравии и ОАЭ после начала войны в Йемене в 2014 году более 21 тысяч тонн оружия и боеприпасов на сумму 680 миллионов долларов, включая осужденные международным сообществом кассетные боеприпасы.

Бразилия, которая зависит от России в поставках удобрений и топлива, ясно дала понять, что не даст оружия для боевых действий, и вместо этого предлагает свое посредничество в мирных переговорах.

"Я не хочу вступать в войну. Я хочу закончить войну", – заявил в этом году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Напомним, 20 января СМИ писали, что бразильский лидер отклонил просьбу Германии передать Украине боеприпасы к танкам Leopard. Политик аргументировал это тем, что не хочет "провоцировать Россию".

Кроме того, 6 апреля Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже не "может хотеть всего", поскольку мировые лидеры должны найти решение, а "мир нуждается в спокойствии".