"Великий виробник літаків": Україна хоче закупити зброю у Бразилії, — NYT

За інформацією журналістів, влада латиноамериканської країни знаходить причини для відмови, оскільки залежить від Росії. Натомість керівництво Бразилії пропонує Києву посередництво у переговорах.

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Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання озброєнь. Проте керівництво цієї країни замість зброї запропонувало посередництво у мирних переговорах, пише The New York Times.

Документи Міністерства оборони США, що просочилися в мережу, показали, що Україна відчайдушно потребує зброї, щоб протистояти російській агресії. Особливо це стосується засобів протиповітряної оборони, які може надати Бразилія.

Також ця країна – великий виробник військових літаків, яких Україна потребує найбільше. Крім того, Бразилія має системи озброєнь, які економні в експлуатації та обслуговуванні.

Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії з проханням про продаж низки озброєнь, що включає бронетехніку, літаки, системи ППО, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси. Згідно з листуванням, отриманим виданням відповідно до законів про публічні документи, латиноамериканська країна ігнорує ці прохання.

Її влада посилається на нібито головний принцип своєї зовнішньої політики – дружити з усіма. Однак це не завадило Бразилії поставити Саудівській Аравії та ОАЕ після початку війни в Ємені у 2014 році понад 21 тисячу тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів, включаючи засуджені міжнародною спільнотою касетні боєприпаси.

Бразилія, яка залежить від Росії у постачанні добрив та палива, ясно дала зрозуміти, що не дасть зброї для бойових дій, і натомість пропонує своє посередництво у мирних переговорах.

"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", – заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Нагадаємо, 20 січня ЗМІ писали, що бразильський лідер відхилив прохання Німеччини передати Україні боєприпаси до танків Leopard. Політик аргументував це тим, що не хоче "провокувати Росію".

Крім того, 6 квітня Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну. Він додав, що президент України Володимир Зеленський теж не "може хотіти всього", оскільки світові лідери мають знайти рішення, а "світ потребує спокою".