"Украину не нужно убеждать": в МИД ответили на "мирное предложение" президента Бразилии

Лидер Бразилии призвал США и ЕС прекратить поставки оружия Украине. В Министерстве иностранных дел ему предложили посетить страну и своими глазами увидеть сущность российской агрессии.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Запад в "поощрении" войны в Украине и призвал страны прекратить оказывать военную помощь ВСУ. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сегодня, 18 апреля, опубликовал в соцсетях ответ на его слова.

"Украина с интересом наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны", — написал он.

Спикер раскритиковал предложение бразильского лидера за подход, "не отвечающий реальному положению вещей". По мнению представителя МИД, политик уравнял жертву и агрессора, а также обвинил в "поощрении" войны страны, которые помогают Украине защищаться от опасности.

"Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и приносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе Формулы мира, предложенной Президентом Зеленским", — заявил Николенко.

Спикер подтвердил, что МИД приглашает президента Бразилии приехать в Украину и увидеть своими глазами агрессию, которую он предложил остановить прекращением поставки оружия.

"Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Лулу да Силва посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности", — написал Николенко.

Напомним, призыв "не поощрять войну" президента Бразилии был опубликован 18 апреля журналистами. На предложение политика уже отреагировали в ЕС и Белом доме.

Ранее, 17 апреля, польское медиа обнародовало заявление президента Анджея Дуды по поводу агрессии РФ. По его мнению, в случае недостаточной помощи Украине россияне выиграют войну и продолжат завоевывать чужие земли.