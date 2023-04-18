Китайська армія отримала на озброєння партію комплексів ППО з ракетами та гарматами

Одна з бригад 71-ї групи армії НВАК отримала десятки машин, які здатні збивати крилаті ракети, авіацію та безпілотники.

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Народно-визвольна армія Китаю прийняла партію нових самохідних зенітних систем (ЗСУ) для боротьби із загрозою безпілотників. Про це повідомляє китайське англомовне видання Global Times.

Одна з бригад 71-ї групи армії НВАК провела церемонію введення в експлуатацію десятків нових бойових машин. У виданні зазначають, що китайські військові отримали десятки ЗСУ на базі вантажівок. У машину інтегрували поворотну гармату, набір ракетних установок, станцію РЛС, а також набір димових гранат. У пресрелізі НВАК не вказали жодних деталей щодо можливостей ЗСУ.

Журналісти стверджують, що візуально ЗСУ схожа на морську систему ближнього радіусу дії, яка поступила на озброєння у 2022 році. Роторна гармата має шість 25-мм стволів. Ракетне озброєння представлене чотирма установками FN-16/HY-6B, які здатні уражати повітряні цілі в радіусі 3-4 кілометрів. Боєприпаси здатні збивати гелікоптери, крилаті ракети, а також безпілотники.

Зазначається що "українська криза" демонструє одну з найбільших загроз для протиповітряної оборони є саме безпілотники та дрони-камікадзе. Традиційні методи перехоплення цілей можуть бути занадто дорогими, тому необхідний дешевший варіант. Завдяки шасі тягача комплекс здатний захищати війська під час руху, а не залишатися на фіксованій позиції.

Тому аналітик Фу Цяньшао каже, що поєднання ракет і гармат може дозволити обирати, як буде краще збивати повітряну ціль.

Нагадаємо, 3 квітня ЗМІ показали електромагнітну гвинтівку, яка стріляє "монетами" замість традиційних куль.

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