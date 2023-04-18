Китайская армия получила на вооружение партию комплексов ПВО с ракетами и пушками

Одна из бригад 71-й группы армии НОАК получила десятки машин, способных сбивать крылатые ракеты, авиацию и беспилотники.

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Народно-освободительная армия Китая приняла партию новых самоходных зенитных систем (ЗСУ) для борьбы с угрозой беспилотников. Об этом сообщает китайское англоязычное издание Global Times.

Одна из бригад 71-й группы армии НОАК провела церемонию ввода в эксплуатацию десятков новых боевых машин. В издании отмечают, что китайские военные получили десятки ЗСУ на базе грузовиков. В машину интегрировали поворотную пушку, набор ракетных установок, станцию РЛС, а также набор дымовых гранат. В пресс-релизе НОАК не указали никаких деталей о возможностях ЗСУ.

Журналисты утверждают, что визуально ЗСУ похожа на морскую систему ближнего радиуса действия, поступившую на вооружение в 2022 году. Роторная пушка имеет шесть 25-мм стволов. Ракетное вооружение представлено четырьмя установками FN-16/HY-6B, способными поражать воздушные цели в радиусе 3-4 километров. Боеприпасы способны сбивать вертолеты, крылатые ракеты, а также беспилотники.

Отмечается, что "украинский кризис" демонстрирует, что одну из самых больших угроз для противовоздушной обороны представляют именно беспилотники и дроны-камикадзе. Традиционные методы перехвата целей могут быть слишком дорогими, поэтому необходим более дешевый вариант. Благодаря шасси тягача комплекс способен защищать войска во время движения, а не оставаться на фиксированной позиции.

Поэтому аналитик Фу Цяньшао говорит, что соединение ракет и пушек может позволить выбирать, каким образом будет лучше сбивать воздушную цель.

Напомним, 3 апреля СМИ показали электромагнитную винтовку, стреляющую "монетами" вместо традиционных шаров.

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