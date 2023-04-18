Бояться за "Безсмертний полк": в Росії скасували ходу, присвячену Другій світовій війні

Крим відмовився брати участь в щорічній акції "через загрозу". У Держдумі РФ пропонують росіянам розмістити портрети учасників Другої світової війни на одязі та автівках, щоб їхні обличчя були "поряд".

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Цього року в Росії не відбудеться традиційної ходи "Безсмертний полк". На таке рішення росіян наштовхнула відмова кількох регіонів брати участь в акції через "загрозу". Про це розповіла редакції ТАСС керівниця штабу руху та депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва.

"До цього моменту вже ряд регіонів відмовилися через загрозу, Республіка Крим. Це все-таки єдина неподільна історія, хода "Безсмертний полк"", — пояснила скасування традиції Цунаєва.

Вона зазначила, що в регіонах Росії відбудуться альтернативні заходи, а також запропонувала росіянам розмістити фотографії своїх родичів-учасників Другої світової війни у соцмережах, на одязі, на авто та на сайті руху.

"Акцент на тому, що портрети поряд з нами, навколо нас протягом усього дня", — підкреслила Цунаєва.

За інформацією видання, хода "Безсмертний полк" відбувається у РФ з 2012 року. Її учасники 9 травня виходять на вулиці з портретами своїх рідних, причетних до подій Другої світової війни.

Нагадаємо, 18 квітня військовий експерт Олексій Мельник прокоментував скасування парадів на 9 травня у кількох регіонах Росії. На його думку, "брязкання зброєю" викличе інші емоції у росіян на тлі поразок ЗС РФ в Україні.

Нещодавно заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявив, що бої в Україні триватимуть ще кілька місяців. Переговори з РФ він назвав "неминучими".