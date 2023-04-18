Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Авдіївці та звернувся до бійців (фото, відео)

Військові подарували керівнику держави коїн, шеврон і дошку із символікою 110 окремої механізованої бригади.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці, яка залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Про це 18 квітня повідомила пресслужба Офісу президента України.

Керівник держави від кожного українця подякував бійцям Збройних сил України за їхню здатність боронити Батьківщину. Він наголосив на тому, що українським воїнам доводиться щоденно долати чимало перешкод.

"Вітаю вас зі святами, з Великоднем", – заявив він.

Зеленський побажав здоров’я усім українським захисникам та їхнім сім’ям. Також політик побажав перемоги, назвавши її важливою для кожного українця.

Керівник держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Йому була надала інформація стосовно ситуації в районі його відповідальності. Володимир Зеленський поспілкувався з десантниками, морськими піхотинцями, а також бійцями механізованих та артилерійських підрозділів.

Військовослужбовцям президент вручив державні нагороди. Військові вирішили подарували керівнику держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110 окремої механізованої бригади.

Також Зеленський віддав госпіталь, де проходять лікування українські захисники. Він зазначив, що вдячний представникам медичної служби ЗСУ, які виборюють перемогу для України.

"Одужуйте якнайшвидше", – звернувся Зеленський до українських захисників.

Нагадаємо, Зеленський наприкінці березня відвідав позиції захисників на Бахмутському напрямку та вручив нагороди. Керівник держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України. Політик пояснив, що для нього важливо бути присутнім поруч з українськими солдатами. Він наголосив, наскільки важливо обороняти кожне місто та селище України від зазіхань російських загарбників.