РФ розгляне лише пропозиції миру в Україні, які відповідають її інтересам, — Пєсков

За словами спікера Кремля, російській стороні жодних конкретних пропозицій з Парижа не надходило, тому Москва нічого не знає про якусь підготовку Франції та КНР до мирних переговорів.

Related video

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядатиме лише ті мирні ініціативи щодо війни в Україні, в яких буде взято до уваги інтереси Кремля. Про це 18 квітня повідомляє агентство ТАРС.

"Для нас головне — це забезпечувати власні інтереси", — заявив речник.

Заява Пєскова прозвучала на тлі інформації про те, що президент Франції Еммануель Макрон нібито має план спільної з Китаєм підготовки мирних переговорів Росії та України. Спікер Кремля у зв'язку з цим зазначив, що Москва не має такої інформації й не отримувала відповідних повідомлень від французької сторони.

"Кремль не має інформації про план президента Франції Емманюеля Макрона щодо підготовки разом з КНР переговорів між Росією та Україною. Нам не відомо про існування якогось французького плану, і, відповідно, нічого ми від французької сторони не отримували", — заявив журналістам Пєсков.

За його словами, у Кремлі знають, що були сигнали про якісь мирні ініціативи, які пролунали з вуст французького президента під час його візиту до Китаю. Однак якихось конкретних пропозицій російській стороні не надходило.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон може звернутися за допомогою до Китаю, щоб розпочати мирні переговори між Києвом та Москвою. Як повідомили журналісти агентства Bloomberg, французький лідер доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонні співпрацювати з цього питання з китайським дипломатом Ваном І.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк 12 квітня заявив, що після оприлюднення відео з жорстоким вбивством українського військовополоненого домовлятися з керівництвом РФ немає сенсу. За його словами, Росія не може належати до сучасної цивілізації і тим більше не може головувати в Раді Безпеки ООН.