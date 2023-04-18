"Всі турбувалися, що Путін застосує": РФ ще не перевезла ядерну зброю до Білорусі, — НАТО

За словами заступника держсекретаря США Венді Шерман, від Путіна чекали використання нестратегічної ядерної зброї для демонстраційного ефекту, але з контрольованими ризиками.

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У вівторок, 18 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і заступник держсекретаря США Венді Шерман зробили заяву про те, що поки що вони не мають підтверджень того, що Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Хоча Москва заявляє про такі плани. Про це повідомляє CNN.

Керівництво НАТО поки що не бачило "якихось змін у ядерній позиції РФ, які б вимагали змін у нашій ядерній позиції", — заявив Столтенберг під час конференції НАТО, присвяченої контролю за озброєннями.

За словами Столтенберга, загрози розгортання ядерної зброї, які зараз звучать із Кремля, схожі на те, що Москва практикувала протягом багатьох років, і після вторгнення в Україну особливо.

"Небезпечна та безвідповідальна ядерна риторика", — зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО уважно відстежує розвиток подій навколо розгортання ядерних комплексів у Білорусі.

Коментар Венді Шерман був схожим. Вона наголосила, що РФ поки що не перекинула ядерну зброю до Білорусі, але назвала таку загрозу "небезпечною ескалацією".

"Ми всі спостерігали і турбувалися, що Володимир Путін застосує те, що він вважає тактичною ядерною зброєю, щоб зробити якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але з контрольованими ризиками", — пояснила Шерман.

За її словами, заява про розміщення ядерної зброї в Білорусі — це спроба керованої загрози з боку Путіна.

Нагадаємо, що в РФ пояснили, що російська ядерна зброя в Білорусі необхідна з тієї причини, що НАТО наближається.

Новий виток ескалації з ядерною зброєю у Білорусі пояснив Олексій Данилов. За словами секретаря РНБО, заява про розміщення на території Білорусі комплексів "Іскандер-М" розрахована на країни-союзниці України, оскільки Кремль прагне того, щоб якомога швидше перейти до переговорів.