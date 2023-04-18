"Все беспокоились, что Путин применит": РФ еще не перевезла ядерное оружие в Беларусь, — НАТО

По словам замгоссекретаря США Венди Шерман, от Путина ждали использования нестратегического ядерного оружия для демонстрационного эффекта, но с контролируемыми рисками.

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Во вторник, 18 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и замгоссекретаря США Венди Шерман сделали заявление о том, что пока у них нет подтверждений того, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси. Хотя Москва заявляет о таких планах. Об этом сообщает CNN.

Руководство НАТО пока еще не видело "каких-либо изменений в ядерной позиции РФ, которые бы потребовали изменений в нашей ядерной позиции", — заявил Столтенберг во время конференции НАТО, посвященной контролю за вооружениями.

По словам Столтенберга, угрозы развертывания ядерного оружия, которые сейчас звучат из Кремля, похожи на то же, что Москва практиковала на протяжении многих лет, и после вторжения в Украину в особенности.

"Опасная и безответственная ядерная риторика", — отметил Столтенберг.

По его словам, НАТО внимательно отслеживает развитие событий вокруг развертывания в Беларуси ядерных комплексов.

Комментарий Венди Шерман был схожим. Она отметила, что РФ пока еще не перебросила ядерное оружие в Беларусь, но назвала такую угрозу "опасной эскалацией".

"Мы все наблюдали и беспокоились, что Владимир Путин применит то, что он считает тактическим ядерным оружием, чтобы произвести какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с контролируемыми рисками", — пояснила Шерман.

По ее словам, заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси — попытка управляемой угрозы со стороны Путина.

Напомним, что в РФ объяснили, что российское ядерное оружие в Беларуси необходимо по той причине, что "НАТО приближается".

Новый виток эскалации с ядерным оружием в Беларуси объяснил Алексей Данилов. По словам секретаря СНБО, заявление о размещении на территории Беларуси комплексов "Искандер-М" рассчитано на страны-союзницы Украины, поскольку Кремль стремится к тому, чтобы по возможности скорее перейти к переговорам.