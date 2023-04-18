МВС України запустило сайт із даними про загиблих окупантів РФ (відео)

На порталі публікуються ПІБ загиблих російських військових, місце та дата загибелі. За словами заступника міністра МВС Леоніда Тимченка, це дані з некрологів, новин, Telegram-каналів та соцмереж.

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МВС України запустило веб-портал, який у реальному часі повідомляє про втрати російських військ в Україні, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами заступника голови відомства Леоніда Тимченка, вже зібрано дані більш ніж про 56 тисяч загиблих військових з окупаційних військ.

Веб-ресурс "Потерь.НЕТ" тепер публікує дані щодо втрат ЗС РФ, збройних формувань т.зв. "ДНР" та "ЛНР" та ПВК, які брали участь в агресії проти України.

На сайті публікуються ПІБ загиблих російських військових, місце та дата загибелі.

"Встановлено інформацію про понад 56 тисяч громадян Росії, а також представників так званих "ДНР" та "ЛНР", які заходили на територію України зі зброєю в руках і загинули тут", — розповів Тимченко.

У МВС пояснили, що ідею такого інформаційного ресурсу почали обговорювати після того, як у вересні 2022 року голова Міноборони РФ Сергій Шойгу назвав втрати військ РФ у кількості 5 тис. 937 осіб. Але вже тоді, за інформацією Генштабу ЗСУ, окупаційні війська втратили в Україні понад 50 тисяч.

Відомості про втрати окупантів збирають із відкритих джерел, до цієї роботи залучено волонтерів.

За словами Тищенка, це дані з некрологів та новин, Telegram-каналів та соцмереж. Весь зібраний масив даних опрацьовують аналітики Нацполіції та курсанти вишів МВС. Нові дані надходять щодня і база безперервно поповнюється.

"Було вирішено збирати цю інформацію в одному місці, щоб можна було переконатися у реальних втратах ворога на сьогодні", — пояснив Тимченко.

Леонід Тимченко — про сайт, що публікує втрати російських військ

Таким чином, відвідувачі веб-ресурсу, у тому числі й росіяни, тепер можуть дізнатися, чи немає осіб, які їх цікавлять, в базі загиблих в Україні. Є і Telegram-бот "Потерь.НЕТ", де можна ввести дані про військовослужбовця окупаційних військ.

У роботі з наповнення бази може брати участь кожен громадянин України. Для цього знадобиться надіслати на вказану адресу електронної пошти наявні відомості про загиблих окупантів, після чого їх перевірять.

Станом на 18 квітня Генштаб повідомив про 183 130 загиблих військових ЗС РФ.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ готуються до затяжної війни — так представники розвідки Британії пояснили появу в Росії практики електронних повісток.

Нагадаємо, що ЗСУ прогнозують повну ліквідацію ПВК "Вагнер" через колосальні втрати.