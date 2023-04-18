МВД Украины запустило сайт с данными о погибших оккупантах РФ (видео)

На портале публикуются ФИО погибших российских военных, место и дата гибели. По словам замминистра МВД Леонида Тимченко, это данные из некрологов, новостей, Telegram-каналов и соцсетей.

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МВД Украины запустило веб-портал, который в реальном времени сообщает о потерях российских войск в Украине, передает пресс-служба министерства.

По словам замминистра ведомства Леонида Тимченко, уже собраны данные более чем о 56 тысячах погибших военных из оккупационных войск.

Веб-ресурс "Потерь.НЕТ" теперь публикует данные относительно потерь ВС РФ, вооруженных формирований т.н. "ДНР" и "ЛНР" и ЧВК, которые участвовали в агрессии против Украины.

На сайте публикуются ФИО погибших российских военных, место и дата гибели.

"Установлена информация о более 56 тысяч граждан России, а также представителей т. н. "ДНР" и "ЛНР", которые заходили на территорию Украины с оружием в руках и погибли здесь", — рассказал Тимченко.

В МВД объяснили, что идею такого информационного ресурса начали обсуждать после того, как в сентябре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал потери войск РФ в количестве 5 тыс. 937 человек. Но уже тогда, по информации Генштаба ВСУ, оккупационные войска потеряли в Украине свыше 50 тысяч.

Сведения о потерях оккупантов собирают из открытых источников, к этой работе привлечены волонтеры.

По словам Тищенко, это данные из некрологов и новостных публикаций, Telegram-каналов и соцсетей. Весь собранный массив данных обрабатывают аналитики Нацполиции и курсанты вузов МВД. Новые данные поступают ежедневно, и база беспрерывно пополняется.

"Было решено собирать эту информацию в одном месте, чтобы можно было убедиться в реальных потерях врага на сегодня", — пояснил Тимченко.

Леонид Тимченко — о сайте, публикующем потери российских войск

Таким образом, посетители веб-ресурса, в том числе и россияне, теперь могут узнать, нет ли интересующих их лиц в базе погибших в Украине. Есть и Telegram-бот "Потерь.НЕТ", где можно ввести данные о военнослужащем оккупационных войск.

В работе по наполнению базы может участвовать каждый гражданин Украины. Для этого понадобится отправить на указанный адрес электронной почты имеющиеся сведения о погибших оккупантах, после чего их проверят.

По состоянию на 18 апреля, Генштаб сообщил о 183 130 погибших военных ВС РФ.

Ранее стало известно, что ВС РФ готовятся к затяжной войне — так представители разведки Британии объяснили появление в России практики электронных повесток.

Напомним, что ВСУ прогнозируют полную ликвидацию ЧВК "Вагнер" из-за колоссальных потерь.