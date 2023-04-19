"Позначити територію": експерт розповів про причини розміщення в Білорусі ядерної зброї

Засновник проєкту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько вважає, що Кремль має кілька цілей. Одна з них — це загроза ядерної ескалації у разі звільнення українськими силами Криму.

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Розміщуючи ядерну зброю в Білорусі Кремль має декілька цілей. Насамперед Росія хоче "позначити територію" за аналогом із Чорноморським флотом у Криму. Другою причиною є маніпуляції у контексті майбутнього контрнаступу Збройних сил України. Таку думку 19 квітня висловив фундатор проєкту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами спостерігача, розміщення ядерної зброї на території Білорусі дозволить Росії активніше загрожувати ядерною ескалацією, якщо українська армія зробить спроби деокупації Криму. Крім того, існує ймовірність, що ядерні заряди згодом можуть "зникнути" з Білорусі та опинитися в третіх країнах.

"Наприклад, потенційне використання у міжнародному тероризмі. Це, умовно кажучи, можливість, щоб заряди "зникли" з території Білорусі та опинилися в Ірані чи ще в когось. У такому разі дедалі реалістичнішим стає сценарій голлівудських бойовиків", — зазначив Мотолько.

На його думку, існує ще одна причина такого кроку з боку Кремля — якщо Росія зазнає поразки, ослабне через війну або зануриться в політичну кризу, то ядерна зброя стане своєрідною гарантією безпеки Олександра Лукашенка. Підставою такого припущення може бути той факт, що Лукашенко твердо переконаний, що країнам з ядерною зброєю нічого не загрожує і на них ніхто не нападе.

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Раніше повідомлялося, що згідно з дослідженням британського аналітичного центру в галузі міжнародних відносин Chatham House, 44% білоруських громадян висловилися проти розміщення ядерної зброї РФ на території їхньої країни. Опитування також показало, що більш ніж половина білорусів не підтримують дії російських військ проти України.

Президент Латвії Егілс Левітс 7 квітня заявив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі в цілому нічого не змінює в контексті загальної військової ситуації. За його словами, цей крок з боку Кремля несе в собі політичний сигнал про те, що РФ прагне не миру, а продовження війни в Україні.