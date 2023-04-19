"Обозначить территорию": эксперт рассказал о причинах размещения в Беларуси ядерного оружия

Основатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько полагает, что Кремль преследует несколько целей. Одна из них — угроза ядерной эскалации в случае освобождения украинскими силами Крыма.

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Размещая ядерное оружие в Беларуси Кремль преследует несколько целей. Прежде всего Россия хочет "обозначить территорию" по аналогу с Черноморским флотом в Крыму. Второй причиной является манипуляции в контексте будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение 19 апреля высказал основатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько в интервью "РБК-Украина".

По словам наблюдателя, размещение ядерного оружия на территории Беларуси позволит России активнее угрожать ядерной эскалацией, в случае, если украинская армия предпримет попытки деоккупации Крыма. Кроме того существует вероятность, что ядерные заряды впоследствии могут "исчезнуть" из Беларуси и оказаться в третьих странах.

Например, потенциальное использование в международном терроризме. Это, условно говоря, возможность, чтобы заряды "исчезли" с территории Беларуси и оказались в Иране или у кого-то еще. В таком случае все более реалистичным становится сценарий голливудских боевиков", — отметил Мотолько.

По его мнению, существует еще одна причина такого шага со стороны Кремля — если Россия потерпит поражение, ослабнет из-за войны или погрузится в политический кризис, то ядерное оружие станет своего рода гарантией безопасности Александра Лукашенко. Основанием для такого предположения может быть тот факт, что Лукашенко твердо убежден, что странам с ядерным оружием ничего не угрожает и на них никто не нападет.

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Ранее сообщалось, что согласно исследованию британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House, 44% белорусских граждан высказались против размещения ядерного оружия РФ на территории их страны. Опрос также показал, что больше половины белорусов не поддерживают действия российских войск против Украины.

Президент Латвии Эгилс Левитс 7 апреля заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси в целом ничего не меняет в контексте общей военной обстановки. По его словам, этот шаг со стороны Кремля несет в себе политический сигнал о том, что РФ стремиться не к миру, а к продолжению войны в Украине.