Теракт в Оленівці: ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця "Азову" з позивним Danger

Захисник "Азовсталі" загинув ще наприкінці липня минулого року, однак його родина отримала результати ДНК-тесту лише 13 квітня.

Related video

Нещодавно, 13 квітня, родина військового Богдана Хомовського з позивним Danger отримала підтвердження його загибелі. Боєць полку "Азов", що служив з 2018 року, загинув внаслідок теракту в колонії в Оленівці наприкінці липня 2022 року. Про це 18 квітня, повідомили в Знам’янка.City.

За інформацією медіа, Хомовський під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України перебував у Маріуполі. Під час боїв за місто чоловік отримав поранення правої руки та контузію. До травня 2022 року Danger знаходився на території заводу "Азовсталь", а пізніше з іншими побратимами потрапив у полон. Свій останній дзвінок рідним він здійснив 17 травня.

Журналісти розповіли, що прізвище захисника було у списку загиблих в Оленівці, опублікованому в інтернеті російськими пропагандистами. Однак лише після дев’яти місяців очікування на результати ДНК-експертизи родина Хомовського змогла переконатись, що чоловік загинув, та попрощатися з ним.

У бійця залишилися батьки, брат, дружина та донька.

"Прийшли вшанувати загиблого героя понад пів тисячі земляків. Друзі, однокласники, побратими, односельці попрощалися із мужнім захисником та розділили біль втрати з його родиною", — зазначили в Знам’янка.City.

Нагадаємо, 19 квітня фотографи оприлюднили знімки полонених росіян. Українці зазначили, що умови, в яких утримують окупантів, нагадують санаторій. Ворожих армійців годують тричі на день, лікують та розважають.

Раніше, 11 квітня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окуповане місто планують привезти білоруських в’язнів для будівельних робіт.