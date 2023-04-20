Теракт в Оленовке: ДНК-экспертиза подтвердила гибель бойца "Азова" с позывным Danger

Защитник "Азовстали" погиб еще в конце июля прошлого года, однако его семья получила результаты ДНК-теста только 13 апреля.

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Недавно, 13 апреля, семья военного Богдана Хомовского с позывным Danger получила подтверждение его гибели. Боец полка "Азов", служивший с 2018 года, погиб в результате теракта в колонии в Оленовке в конце июля 2022 года. Об этом 18 апреля, сообщили в Знаменка.City.

По информации медиа, Хомовский во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины находился в Мариуполе. Во время боев за город мужчина получил ранение правой руки и контузию. До мая 2022 года Danger находился на территории завода "Азовсталь", а позже с другими бойцами попал в плен. Свой последний звонок родным он совершил 17 мая.

Журналисты рассказали, что фамилия защитника была в списке погибших в Оленовке, опубликованном в интернете российскими пропагандистами. Однако только после девяти месяцев ожидания результатов ДНК-экспертизы семья Хомовского смогла убедиться, что мужчина погиб, и попрощаться с ним.

У бойца остались родители, брат, жена и дочь.

"Пришли почтить погибшего героя более полутысячи земляков. Друзья, одноклассники, собратья, односельчане попрощались с мужественным защитником и разделили боль потери с его семьей", — отметили в Знаменка.City.

Напомним, 19 апреля фотографы обнародовали снимки пленных россиян. Украинцы отметили, что условия, в которых содержатся оккупанты, напоминают санаторий. Вражеских армейцев кормят три раза в день, лечат и развлекают.

Ранее, 11 апреля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированный город планируют привезти белорусских заключенных для строительных работ.