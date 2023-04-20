РФ переходить до стратегічної оборони: ГУР про тактику окупантів після невдалого наступу

Російські окупанти провалили "зимовий наступ", тому на тактичному рівні операції ще можливі, але на стратегічному рівні ворог переходить в оборону.

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Після провального "зимового наступу" російські війська переходять до стратегічної оборони. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Російські війська не мають сил, щоб повторювати такі ж операції, як були після 24 лютого 2022 року. За словами Юсова, ворог ще може проводити і реалізувати тактичні операції, однак на стратегічному рівні ЗС РФ переходять до оборони.

"Розпіарений великий зимовий наступ давно позаду. Чергові задачі провалені", — заявив представник ГУР.

Він також додав, що це не означає, що ЗС РФ розбиті й більше не несуть загрози для України. В окупантів залишається величезна кількість живої сили та потенціал для подальшої мобілізації, а також значна кількість техніки, хоч частина з неї й є застарілою.

Окупанти будуть продовжувати проводити операції на півдні України, а також в Донецькій області, яка стала "маніакальною ціллю" для ЗС РФ. Паралельно цьому Сили оборони готуються для наступу, щоб звільняти українську територію.

Окремо Андрій Юсов зазначив, що найбільш боєздатну частину ЗС РФ українські військові знищили. Володимир Путін відправив їх у мʼясорубку.

Нагадаємо, 20 квітня ексбоєць ССО розповів про деталі успіху українського контрнаступу в Харківській області. Цьому посприяла переправа через Сіверський Донець.

18 квітня начальник ГУР Кирил Буданов заявив, що війна завершиться в недалекому майбутньому, однак для цього потрібно врахувати багато чинників.