Допомогла переправа: ексбоєць ССО розкрив деталі успіху Харківського контрнаступу

Напередодні контрнаступу українські військові змогли організувати переправу через Сіверський Донець, що дозволило створити плацдарм для раптової атаки на російські позиції.

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Головний сержант логістичного підрозділу окремої танкової бригади з позивним "Батя", а раніше ексспецпризначенець розказав деталі контрнаступу в Харківській області. Успіху сприяла переправа через Сіверський Донець. Про це військовий розповів в інтервʼю для "АрміяInform".

"Батя" розповів про один із епізодів успішного українського контрнаступу на Ізюмському напрямку, який був восени 2022 року. Тоді командування розпорядилось створити плацдарм для форсування Сіверського Донця. Військовий каже, що для цього він проміряв обрану дільницю ріки власними ногами.

Мета полягала в тому, щоб забезпечити постачання для українських військ через Сіверський Донець. У виданні зазначають, що витвір логістичної думки дозволив забезпечити "товарообіг" для наступу та прориву російських позицій на одній із ділянок фронту. Вона була достатньо потужною, щоб нею перекидати й важку бронетехніку.

"Тутешній рельєф важко було б назвати ідеальним для виконання завдання. Та хіба ж такі бувають на війні?! Зрештою, те чого не надала природа, хлопці доробили своїми руками — "доопрацювали" місця для переховування техніки, особового складу, сховки для накопичення та прийому вантажів тощо. Звісно, "зачистили" місцевість із точки зору мінної безпеки — знайшли тазнешкодили чимало розтяжок та мін-сюрпризів (росіяни їх там наставили не тільки на землі)", — розповідає "Батя".

Після цього бійці "вивчали графік роботи" російської артилерії, інтенсивність вогню, а також щільність повітряної розвідки. Від цього залежало життя бійців і успіх операції, адже переправу влаштували майже поруч із військами РФ.

У перший же день російські окупанти обстріляли з "Градів" першу групу військових, які переправлялися по переправі. Однак ніхто не постраждав, "Батя" зробив усе швидко й оперативно, аби побратими не постраждали.

Головний сержант логістичного підрозділу "Батя"

Урешті завдяки тренуванням логістів на інших місцях, а також маскуванню російські війська не змогли виявити жоден з караванів із забезпеченням. Так українські військові змогли створити плацдарм забезпечених сил, які дозволили йти в наступ.

Усі сили діяли як один механізм, кожен виконував свою задачу, ніхто не підказував, бо всі знали, що робити. Технічні деталі операції боєць не став розповідати, але додав, що такі трюки бійці робитимуть і надалі.

Нагадаємо, 20 квітня в ЗСУ показали турецьку РСЗВ Roketsan MCL на озброєнні артилеристів.

19 квітня в Міноборони України заявили, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії, армія готується до повного звільнення окупованої території.