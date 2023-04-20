Помогла переправа: эксбоец ССО раскрыл детали успеха Харьковского контрнаступления

В преддверии контрнаступления украинские военные смогли организовать переправу через Северский Донец, что позволило создать плацдарм для внезапной атаки на российские позиции.

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Главный сержант логистического подразделения отдельной танковой бригады с позывным "Батя", а ранее экс-боец ССО рассказал детали контрнаступления в Харьковской области. Успеху способствовала переправа через Северский Донец. Об этом военный рассказал в интервью для АрміяInform.

"Батя" рассказал об одном из эпизодов успешного украинского контрнаступления на Изюмском направлении, которое было осенью 2022 года. Тогда командование распорядилось создать плацдарм для форсирования Северского Донца. Военный говорит, что для этого он промерил выбранный участок реки своими ногами.

Цель заключалась в том, чтобы обеспечить поставки для украинских войск через Северский Донец. В издании отмечают, что произведение логистической мысли позволило обеспечить "товарооборот" для наступления и прорыва российских позиций на одном из участков фронта. Она была достаточно мощной, чтобы ею можно было перекидывать и тяжелую бронетехнику.

"Здешний рельеф трудно было бы назвать идеальным для выполнения задания. Да разве такие бывают на войне?! В конце концов, то чего не предоставила природа, ребята доделали своими руками — "доработали" места для укрывательства техники, личного состава, тайники для накопления и приема грузов и т. д. Конечно, "зачистили" местность с точки зрения минной безопасности — нашли и обезвредили немало растяжек и мин-сюрпризов (россияне их там наставили не только на земле)", — рассказывает "Батя".

После этого бойцы изучали график работы российской артиллерии, интенсивность огня, а также плотность воздушной разведки. От этого зависит жизнь бойцов и успех операции, ведь переправу устроили почти рядом с войсками РФ.

В первый же день российские оккупанты обстреляли из "Градов" первую группу военных, переправлявшихся переправой. Однако никто не пострадал, "Батя" сделал все быстро и оперативно, чтобы побратимы не пострадали.

Главный сержант логистического подразделения "Батя"

Наконец, благодаря тренировкам логистов на других местах, а также маскировке, российские войска не смогли обнаружить ни один из караванов с обеспечением. Следовательно, украинские военные смогли создать плацдарм обеспеченных сил, которые позволили идти в наступление.

Все силы действовали как один механизм, каждый выполнял свою задачу, никто ничего не подсказывал, потому что все знали, что делать. Технические детали операции боец не стал рассказывать, но добавил, что такие трюки бойцы будут делать и дальше.

Напомним, 20 апреля в ВСУ показали турецкий РСЗО Roketsan MCL на вооружении артиллеристов.

19 апреля в Минобороны Украины заявили, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, армия готовится к полному освобождению оккупированной территории.