РФ переходит к стратегической обороне: ГУР о тактике оккупантов после неудачного наступления

Российские оккупанты провалили "зимнее наступление", поэтому на тактическом уровне операции еще возможны, но на стратегическом уровне враг переходит в оборону.

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После провального "зимнего наступления" российские войска переходят к стратегической обороне. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

У российских войск нет сил, чтобы повторять такие же операции, как были после 24 февраля 2022 года. По словам Юсова, враг еще может производить и реализовать тактические операции, однако на стратегическом уровне ВС РФ переходят к обороне.

"Распиаренное большое зимнее наступление давно позади. Очередные задачи провалены", — заявил представитель ГУР.

Он также добавил, что это не означает, что ВС РФ разбиты и больше не представляют угрозы для Украины. У оккупантов остается огромное количество живой силы и потенциал для дальнейшей мобилизации, а также значительное количество техники, хотя часть из нее и устарела.

Оккупанты будут продолжать проводить операции на юге Украины, а также в Донецкой области, которая стала "маниакальной целью" для ВС РФ. Параллельно этому Силы обороны готовятся к наступлению, чтобы освобождать украинскую территорию.

Отдельно Андрей Юсов отметил, что наиболее боеспособную часть ВС РФ украинские военные уничтожили. Владимир Путин отправил ее в мясорубку.

Напомним, 20 апреля экс-боец ССО рассказал о деталях успеха украинского контрнаступления в Харьковской области. Этому поспособствовала переправа через Северский Донец.

18 апреля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что война завершится в обозримом будущем, однако для этого нужно учесть многие факторы.