Злив даних Пентагону: Канада ніколи не досягне 2% від ВВП у витратах на армію, – WP

Канадський уряд з 2017 по 2026 рік планує збільшити витрати на армію на 70%, однак цього все одно недостатньо. У документах йдеться про те, що Оттава не здатна зберігати лідерство в НАТО в Латвії й допомагати Україні.

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Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо в приватному порядку заявив офіційним особам по НАТО, що країна ніколи не досягне цільового показника витрат на оборону. Про це йдеться в злитих даних Пентагону, повідомляє The Washington Post.

В одному зі злитих документів вказувалось, що канадський прем'єр-міністр попередив союзників, що Канада не досягне необхідних 2% витрат на армію від ВВП. До такого висновку вони дійшли через "постійні" недоліки в обороні. Канада не здатна одночасно зберігати лідерство в бойовій групі НАТО в Латвії та допомагати Україні, йдеться у документі. До того ж чиновники не вірять, що ситуація зміниться без суттєвої зміни думки громадськості.

Вашингтон давно тисне на Оттаву, щоб вона збільшила витрати на оборону та прискорила плани модернізації військового потенціалу та інфраструктури в Арктиці, де офіційні особи обох країн попереджають, що Росія та Китай є більш наполегливими.

"Широко поширені недоліки оборони перешкоджають можливостям Канади водночас напружуючи партнерські стосунки та внески альянсу", — йдеться в документі.

Також йдеться про те, що Німеччина виразила свою стурбованість через ситуацію, а Туреччина "розчарована" відмовою канадської армії підтримувати транспортування гумдопомоги країні після землетрусу. Після витоку інформації в Трюдо запитали, чи дійсно він робив подібні заяви союзникам. На це він не став відповідати прямо.

"Я продовжую казати і завжди казатиму, що Канада є надійним партнером НАТО, надійним партнером у всьому світі", — заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що уряд забезпечить всім необхідним властні збройні сили. Документ містить позначки, які вказують на те, що принаймні частина розвідданих, які він містить, була отримана з людських джерел і не повинна передаватись іноземним громадянам. Дата його написання прихована, але в документі є посилання на події в лютому.

Нині Канада витрачає приблизно 1,29% від ВВП на оборону, що значно менше від мінімальних 2%. Генсек НАТО Йенс Столтенберг каже, що з початком повномасштабної війни країни НАТО почали розглядати 2% як мінімальний поріг витрат, а не максимальний.

Разом з тим Трюдо заявляє, що оборонна політика Канади передбачає збільшення витрат на оборону більш ніж на 70% з 2017 по 2026 рік. Але навіть якщо країна досягне цього, то це все одно буде менше ніж 2%. Також канадська армія у занепаді, в документі стверджується, що майже всі 78 танків Leopard 2 потребують "значного обслуговування або не мають запчастин". Є підрозділи, в яких із 40 танків працює лише 9 частково або повністю.

Нагадаємо, 18 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що Канада передала Україні 8 танків Leopard 2A4.

Також 18 квітня в ЗМІ писали, що Столтенберг закликав союзників по НАТО виділити більше боєприпасів Україні.