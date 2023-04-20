Слив данных Пентагона: Канада никогда не достигнет 2% от ВВП в расходах на армию, – WP

Канадское правительство с 2017 по 2026 год планирует увеличить расходы на армию на 70%, однако этого все равно недостаточно. В документах говорится, что Оттава не способна сохранять лидерство в НАТО в Латвии и помогать Украине.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в частном порядке заявил официальным лицам НАТО, что страна никогда не достигнет целевого показателя расходов на оборону. Об этом говорится в слитных данных Пентагона, сообщает The Washington Post.

В одном из слитных документов указывалось, что канадский премьер-министр предупредил союзников, что Канада не достигнет необходимых 2% расходов на армию от ВВП. К такому выводу они пришли из-за "постоянных" недостатков в обороне. Канада не способна одновременно сохранять лидерство в боевой группе НАТО в Латвии и помогать Украине, говорится в документе. К тому же, чиновники не верят, что ситуация изменится без существенного изменения мнения общественности.

Вашингтон давно давит на Оттаву, чтобы она увеличила расходы на оборону и ускорила планы модернизации военного потенциала и инфраструктуры в Арктике, где официальные лица обеих стран предупреждают, что Россия и Китай настойчивее.

"Широко распространенные недостатки обороны препятствуют возможностям Канады в то же время напрягая партнерские отношения и вклады альянса", — говорится в документе.

Также речь идет о том, что Германия выразила свою обеспокоенность из-за ситуации, а Турция "разочарована" отказом канадской армии поддерживать транспортировку гуманитарной помощи стране после землетрясения. После утечки информации в Трюдо спросили, действительно ли он делал подобные заявления союзникам. На это он не стал отвечать прямо.

"Я продолжаю говорить и всегда буду говорить, что Канада является надежным партнером НАТО, надежным партнером по всему миру", — заявил премьер-министр.

Он добавил, что правительство обеспечит всем необходимым собственные вооруженные силы. Документ содержит отметки, указывающие на то, что по крайней мере часть разведданных, содержащихся в нем, была получена из человеческих источников и не должна передаваться иностранным гражданам. Дата его написания скрыта, но в документе есть ссылки на события в феврале.

Сейчас Канада тратит примерно 1,29% от ВВП на оборону, что значительно меньше минимальных 2%. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что с началом полномасштабной войны страны НАТО начали рассматривать 2% как минимальный порог расходов, а не максимальный.

Вместе с тем, Трюдо заявляет, что оборонная политика Канады предусматривает увеличение расходов на оборону более чем на 70% с 2017 по 2026 год. Но даже если страна достигнет этого, то это все равно будет меньше 2%. Также канадская армия в упадке, в документе утверждается, что почти все 78 танков Leopard 2 нуждаются в "значительном обслуживании или не имеют запчастей". Есть подразделения, в которых из 40 танков работает только 9 частично или полностью.

Напомним, 18 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что Канада передала Украине 8 танков Leopard 2A4.

Также 18 апреля в СМИ писали, что Столтенберг призвал союзников по НАТО выделить большее количество боеприпасов Украине.