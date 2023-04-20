У РФ зняли рекламу війни: у ролику засвітилася "зірка" кліпів Єгора Кріда та Шуфутинського (відео)

За даними ЗМІ, білорус Максим Шалипін відіграв роль фітнес-тренера. Йому надягають камуфляж з буквою "Z" і запитують: "Хіба в цьому твоя сила?" За задумом авторів, його доля — поїхати вмирати в Україну.

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Міноборони Росії ввечері 19 квітня показало відео за участю окупантів, у якому прославляється контрактна служба в армії. У ролі фітнес-тренера знявся білорус Максим Шалипін, зірка серіалу "Слідство вели" та кліпів російського поп-співака Єгора Кріда, пише видання "Агентство".

Міноборони вирішило пройтися по трьом роботами — охоронець, фітнес-тренер і таксист, стверджуючи, що це — точно невірний вибір для російських чоловіків. Першим показують охоронця у супермаркеті у військовій формі та мотиваційний надпис: "Хіба таким захисником ти мріяв стати?"

Максим Шалипін зіграв фітнес-тренера у залі

Далі з'являється фітнес-тренер у залі, якого грає Шалипін. Він страхує клієнта при вправі жим штанги лежачи. Шалипіна також одягають у камуфляж і запитують: "Хіба в цьому твоя сила?"

Останній — це таксист, якого запитують: "Хіба такий шлях ти хотів вибрати?" Наприкінці відео йде кадр із групою з п'яти загарбників та надпис: "Ти ж мужик. Будь їм. Служи за контрактом! Щомісячні виплати від 204 тисяч рублів".

За відомостями "Агентства", білорус Шалипін раніше з'являвся у кліпах російських співаків Єгора Кріда та Михайла Шуфутинського, а також у серіалі "Слідство вели". Зі злитих баз даних випливає, що в актора громадянство Білорусі.

У його Instagram-акаунті, як пише видання, є фото та відео зі зйомок серіалів, фільмів та музичних роликів. Один із них – кліп на пісню "3 вересня", де Шалипін зіграв епізодичну роль. Він також грав у серіалі "Варяги".

За даними ЗМІ, Шалипін зіграв солдата Вермахта у фільмі "Борзенко: ринг за колючим дротом" про радянського боксера, який потрапив до концтабору Бухенвальд, а також одного зі священників у комедії "Непослушник".

Актор має фотографію з Максимом Галкіним, якого у РФ визнали "іноземним агентом".

Знялися за 2000 рублів: хто брав участь у "масовці" від Міноборони РФ?

Видання "Верстка" встановило ще двох учасників кліпу Міністерства оборони Росії. Один із них — житель Москви Міхал Морозов, який виконав роль таксиста. У 2014 році він викладав у соцмережі "ВКонтакте" посаду про агресію РФ у зв'язку з "оголошенням братовбивчої війни" Україні. Прокоментувати свою участь він відмовився.

Морозов радив провести в Україні мобілізацію, відправити війська до кордону з Росією, перекрити транзит газу та денонсувати "Харківські угоди".

Морозов пропонував Україні відправити війська до кордону з Росією

Охоронцем був актор із Москви Антон Волосніхін. Він підтвердив, що знімався у ролику та перенаправив кореспондентів до кастинг-директора Олександри Бароніної, яка багато років займається підбором акторів.

Бароніна була членом виборчкому на виборах до Московської гордуми у 2019 році. "Верстка" знайшла в одній із профільних груп її повідомлення про набір масовки для "соціального проєкту".

"Дата зйомки збігається з датою фотографії у профілі Волоснихіна. Жінка шукала трьох чоловіків для зйомки у спортзалі. Саме стільки людей потрапляє у кадр у сцені у спортзалі з відео Міноборони. Зазначений в оголошенні гонорар — 2000 рублів", — зауважили журналісти.

Нагадаємо, що влада в Росії вигадала варіант мотивації для росіян народжувати більше дітей. У Держдумі запропонували знімати у рекламі сім'ї, у яких щонайменше троє дітей.

А Казахстані в листопаді 2022 року зняли жартівливий ролик про росіян, які біжать від мобілізації. Чоловік іде з валізою, а назустріч виїжджає вершник і дає плитку шоколаду "Казахстанський". Далі казах йому каже, що це смак воли.