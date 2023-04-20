В РФ сняли рекламу войны: в ролике засветилась "звезда" клипов Егора Крида и Шуфутинского (видео)

По данным СМИ, белорус Максим Шалыпин сыграл роль фитнес-тренера. Ему надевают камуфляж с буквой "Z" и задают вопрос: "Разве в этом твоя сила?" По замыслу авторов, его судьба — отправиться умирать в Украину.

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Минобороны России вечером 19 апреля показало ролик с участием оккупантов, в котором прославляется контрактная служба в армии. В роли фитнес-тренера в нем снялся белорус Максим Шалыпин, звезда сериала "Следствие вели" и клипов российского поп-певца Егора Крида, пишет издание "Агентство".

Минобороны решило пройтись по трем работам — охранник, фитнес-тренер и таксист, утверждая, что это — точно неверный выбор российских мужчин. Первым показывается охранник в супермаркете в военной форме и мотивационная надпись: "Разве таким защитником ты мечтал стать?"

Максим Шалыпин сыграл фитнес-тренера в зале

Далее появляется фитнес-тренер в зале, которого играет Шалыпин. Он страхует клиента в упражнении жим штанги лежа. Шалыпина также одевают в камуфляж и задают вопрос: "Разве в этом твоя сила?"

Последний — это таксист, которого спрашивают: "Разве такой путь ты хотел выбрать?" В конце видео идет кадр с группой из пяти захватчиков и надпись: "Ты же мужик. Будь им. Служи по контракту! Ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей".

По сведениям "Агентства", белорус Шалыпин ранее появлялся в клипах российских певцов Егора Крида и Михаила Шуфутинского, а также в сериале "Следствие вели". Из слитых баз данных следует, что у актера гражданство Беларуси.

В его Instagram-аккаунте, как пишет издание, есть фото и видео со съемок сериалов, фильмов и музыкальных роликов. Один из них – клип на песню "3-е сентября", где Шалыпин сыграл эпизодическую роль. Он также играл в сериале "Варяги".

По данным СМИ, Шалыпин сыграл солдата Вермахта в фильме "Борзенко: ринг за колючей проволокой" про советского боксера, попавшего в концлагерь Бухенвальд, а также одного из священников в комедии "Непослушник".

У актера есть фотография с Максимом Галкиным, которого в РФ признали "иностранным агентом".

Снялись за 2000 рублей: кто еще участвовал в "массовке" от Минобороны РФ?

Издание "Верстка" установило еще двух участников клипа Министерства обороны России. Один из них — житель Москвы Михал Морозов, исполнивший роль таксиста. В 2014 году он выкладывал в соцсети "ВКонтакте" пост об агрессии РФ в связи с "объявлением братоубийственной войны" Украине. Прокомментировать свое участие он отказался.

Морозов советовал провести в Украине мобилизацию, выдвинуть войска к границе с Россией, перекрыть транзит газа и деанонсировать "Харьковские соглашения".

Морозов предлагал Украине выдвинуть войска к границе с Россией

Охранником был актер из Москвы Антон Волоснихин. Он подтвердил, что снимался в ролике и перенаправил корреспондентов к кастинг-директору Александре Барониной, которая много лет занимается подбором актеров.

Баронина была членом избиркома на выборах в Московскую гордуму в 2019 году. "Верстка" нашла в одной из профильных групп ее сообщение о наборе массовки для "социального проекта".

"Дата съемки совпадает с датой фотографии в профиле Волоснихина. Женщина искала троих мужчин для съемки в спортзале. Именно столько человек попадает в кадр в сцене в спортзале из видео Минобороны. Указанный в объявлении гонорар — 2000 рублей", — заметили журналисты.

Напомним, что власти в России придумали вариант мотивации для россиян рожать больше детей. В Госдуме предложили снимать в рекламе семьи, в которых минимум трое детей.

А Казахстане в ноябре 2022 года сняли шутливый ролик про бегущих от мобилизации россиян. Мужчина идет с чемоданом, а навстречу выезжает наездник и дает плитку шоколада "Казахстанский". Далее казах ему говорит, что это — вкус свободы.