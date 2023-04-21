"Треба підготуватись до розвалу РФ": активісти Інгушетії створили визвольну армію

Активісти Інгушетії не визнають анексію Криму та не підтримують війну в Україні. Вони прагнуть вийти зі складу РФ та готуються захищати свої інтереси.

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На початку 2023 року активісти створили Комітет інгуської незалежності та прийняли Декларацію. Вчора, 20 квітня, вони ухвалили рішення про створення визвольної армії, що пояснюють майбутнім розвалом РФ. Про формування армії КІН оголосив у своїх соцмережах.

20 квітня КІН, опираючись на права інгушів на самовизначення та самозахист, заявив про формування Інгуської визвольної армії.

"Це рішення ухвалюється у світлі важких наслідків, які інгуський народ переживає внаслідок багаторічної окупації та насильства з боку Російської імперії у всіх її іпостасях", — підкреслили в комітеті.

Створення армії активісти пояснили необхідністю підготуватись до "майбутнього розвалу РФ", від якого очікують протистоянь російських еліт, ПВК та інших формувань.

"Також рішення спрямоване на відновлення територіальної цілісності Інгушетії та захист її кордонів від можливих агресивних дій з боку російських сателітів", — повідомили у КІН.

Інгуші назвали визвольну армію одним зі способів захисту своїх інтересів та прав. Вони нагадали, що Росія "неодноразово демонструвала свою нездатність дотримуватись домовленостей". У заяві йдеться, що активісти не дозволять росіянам втягнути інгуський народ у "нову авантюру".

Комітет інгуської незалежності: що вже відомо

Перша заява КІН з поясненням, які цілі у активістів, з’явилася 2 січня. Вони представили комітет як громадянський рух. Серед своїх цілей інгуші вказали створення основи для побудови незалежної Інгуської держави.

Вже 7 січня у Стамбулі відбувся з’їзд прихильників незалежності Інгушетії, на якому проголосили Декларацію. Її текст зачитав представник комітету Ахмад Оздо.

У Декларації йдеться про непричетність інгушів "до всіх злочинів, скоєних Російською імперією, СРСР та РФ". Також КІН заявив, що не визнає анексію Криму та вторгнення російських загарбників на територію України.

"Вважаємо неприйнятним знаходитись у складі міжнародно визнаної спонсором тероризму держави, що може потягнути за собою репутаційні та інші наслідки для інгуського народу в майбутньому", — йдеться в документі.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що мешканці Санкт-Петербургу почали отримувати електронні повістки. У військкоматі це назвали тестуванням та пояснили підготовкою до осіннього призову.

Також 20 квітня пішов у відставку спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел. Він пробув на посаді два з половиною тижні та пішов після скандалу. Чоловік під час інтерв’ю назвав українців росіянами.