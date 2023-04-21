"Надо подготовиться к развалу РФ": активисты Ингушетии создали освободительную армию

Активисты Ингушетии не признают аннексию Крыма и не поддерживают войну в Украине. Они стремятся выйти из состава РФ и готовятся защищать свои интересы.

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В начале 2023 года активисты создали Комитет ингушской независимости и приняли Декларацию. Вчера, 20 апреля, они приняли решение о создании освободительной армии, что объяснили грядущим развалом РФ. О формировании армии КИН объявил в своих соцсетях.

20 апреля КИН, опираясь на права ингушей на самоопределение и самозащиту, заявил о формировании Ингушской освободительной армии.

"Это решение принимается в свете тяжелых последствий, которые ингушский народ переживает из-за многолетней оккупации и насилия со стороны Российской империи во всех ее ипостасях", — подчеркнули в комитете.

Создание армии активисты объяснили необходимостью подготовиться к "будущему развалу РФ", от которого ожидают противостояния российских элит, ЧВК и других формирований.

"Также решение направлено на восстановление территориальной целостности Ингушетии и защиту ее границ от возможных агрессивных действий со стороны российских сателлитов", — сообщили в КИН.

Ингуши назвали освободительную армию одним из способов защиты своих интересов и прав. Они напомнили, что Россия "неоднократно демонстрировала свою неспособность соблюдать договоренности". В заявлении говорится, что активисты не позволят россиянам вовлечь ингушский народ в "новую авантюру".

Комитет ингушской независимости: что уже известно

Первое заявление КИН с объяснением, какие цели у активистов, появилось 2 января. Они представили комитет как гражданское движение. Среди своих целей ингуши указали на создание основы для построения независимого Ингушского государства.

Уже 7 января в Стамбуле состоялся съезд сторонников независимости Ингушетии, на котором была провозглашена Декларация. Ее текст зачитал представитель комитета Ахмад Оздо.

В Декларации говорится о непричастности ингушей "ко всем преступлениям, совершенным Российской империей, СССР и РФ". Также КИН заявил, что не признает аннексию Крыма и вторжение российских захватчиков на территорию Украины.

"Считаем неприемлемым находиться в составе международно признанного спонсором терроризма государства, что может повлечь за собой репутационные и другие последствия для ингушского народа в будущем", — говорится в документе.

Напомним, 20 апреля стало известно, что жители Санкт-Петербурга начали получать электронные повестки. В военкомате это назвали тестированием и объяснили подготовкой к осеннему призыву.

Также 20 апреля ушел в отставку спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины Рон ван Дартел. Он пробыл на должности две с половиной недели и ушел после скандала. Мужчина во время интервью назвал украинцев россиянами.