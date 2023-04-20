Вслед за Москвой: военкоматы Санкт-Петербурга рассылают электронные повестки

По словам главного военкома города Сергея Качковского, это лишь подготовка к осеннему призыву. В Госдуме РФ заявили об отсутствии юридической силы призывных документов.

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В российском Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки. Об этом сказал 20 апреля главный военком города Сергей Качковский на городском сборном пункте, пишет издание "Фонтанка".

"Это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учета. Тестовые повестки приходят в личный кабинет на "Госуслугах", — объяснил Качковский.

Военкоматы будут прорабатывать вопрос оповещения военнообязанных путем SMS-рассылок, добавил он.

По словам военкома, сегодня была первая отправка 20 призывников из Санкт-Петербурга в войска. Мужчинам пообещали, что они будут служить в Ленинградской области. По плану, в Петербурге должны набрать порядка 3 тысяч человек.

Военком подчеркнул, что в зону боевых действий новобранцев не отправят. Они могут проходить службу в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областями.

Пресс-служба Западного военного округа РФ в общении с "Интерфаксом" уточнила, что повестки, которые рассылают через "Госуслуги", в обязательном порядке дублируют бумажными экземплярами.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что электронные повестки не будут иметь юридической силы во время текущего весеннего призыва.

"Тестовый режим — это же понять, они вообще доходят, не доходят, это пробация системы. Юридической силы они не будут иметь", — заверял он.

Первой внедрять инициативу вручения электронных повесток начала Москва. Военком столицы Максим Локтев также обещал, что рассылку запустят в тестовом режиме.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении электронных повесток 14 апреля. Таким образом, в России приравняли электронные повестки к бумажным.

В Москве могут определить место жительства призывника с помощью системы видеонаблюдения. Главная причина неявки призывников в военкоматы — это проживание не по месту регистрации, заметили военные.