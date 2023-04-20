Слідом за Москвою: військкомати Санкт-Петербурга розсилають електронні повістки

За словами головного військкома міста Сергія Качковського, це лише підготовка до осіннього призову. У Держдумі РФ заявили про відсутність юридичної сили призовних документів.

Related video

У російському Санкт-Петербурзі почали розсилати електронні повістки. Про це сказав 20 квітня головний військком міста Сергій Качковський на міському збірному пункті, пише "Фонтанка".

"Це поки що тестування та підготовка до осіннього призову, коли має запрацювати Єдиний реєстр військового обліку. Тестові повістки приходять в особистий кабінет на "Держпослугах", — пояснив Качковський.

Військкомати опрацьовуватимуть питання оповіщення військовозобов'язаних шляхом SMS-розсилок, додав він.

За словами військкома, сьогодні було перше відправлення 20 призовників із Санкт-Петербурга до військ. Чоловікам пообіцяли, що вони служитимуть у Ленінградській області. За планом, у Петербурзі мають набрати близько 3 тисяч осіб.

Військком наголосив, що до зони бойових дій новобранців не відправлять. Вони можуть проходити службу у прикордонних з Україною Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

Пресслужба Західного військового округу РФ у спілкуванні з "Інтерфаксом" уточнила, що повістки, які розсилають через "Держпослуги", обов'язково дублюють паперовими екземплярами.

Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов стверджував, що електронні повістки не матимуть юридичної сили під час поточного весняного призову.

"Тестовий режим — це ж зрозуміти, вони взагалі доходять, не доходять, це пробація системи. Юридичні сили вони не матимуть", — запевняв він.

Першою впроваджувати ініціативу вручення електронних повісток розпочала Москва. Військом столиці Максим Локтєв також обіцяв, що розсилку запустять у тестовому режимі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення електронних повісток 14 квітня. Таким чином, у Росії прирівняли електронні повістки до паперових.

У Москві можуть визначити місце проживання призовника за допомогою системи відеоспостереження. Головна причина неявки призовників до військкоматів – це проживання не за місцем реєстрації, зауважили військові.